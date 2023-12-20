歐冠昇：港交所今年有重大進展　明年充滿機遇

他指出，隨着港交所的市場多元化戰略初見成效，其衍生產品市場今年交投非常活躍，支持集團的良好財務表現並反映在已匯報的業績上。

截至11月底，衍生產品日均成交量達到140萬張合約，按年增長4%，其中，香港交易所的MSCI期貨及期權產品於11月的未平倉合約量首度突破10萬張，名義價值達到42億美元。同時，恒生指數期貨期權、恒生科技指數期貨，以及美元兌人民幣(香港)期貨等重點衍生產品的日均成交量均於年內創出新高。

歐冠昇又指，港交所在紐約和倫敦新設辦事處，並且多次遠赴中東和東南亞進行海外推廣，穩步推進其國際化戰略。過去一年，港交所也推出多項互聯互通完善措施，數量比過去八年中的任何一年都多，鞏固香港作為連接中國與世界的超級聯繫人的角色。特專科技公司上市新規和新股結算FINI平台的推出是重要的里程碑，將重塑香港資本市場的未來。

他又代表港交所感謝香港、中國內地及世界各地的客戶、業務合作夥伴、監管機構以及社會各界在過去一年的大力支持。