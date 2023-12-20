【銀主出貨】紅磡住宅單位僅以282萬元拍出　低估價29%

市場憧憬未來息口有機會下跌，拍賣場錄多宗住宅成交。其中，紅磡住宅單位被搶高逾兩成，仍僅以282萬元拍出，呎價8,368元，較銀行估價低約29%。

忠誠拍賣周三(13日)舉行拍賣會，並賣出5項住宅銀主物業，不少為上車盤。項目均有3至4人出價競投。每口叫價5至10萬元。當中包括紅磡鉅基閣高層B室，實用面積約337方呎，開價230萬元，被搶高52萬元或約22.6%拍出。單位銀行網上估價達約397萬元，最新做價低約115萬元。資料顯示，該單位今年9月曾開價376萬元推拍，其後多次減價翻拍，現時開價已累劈近四成。

同場亦賣出荔枝角美孚新邨一期百老匯街17號中層C室，實用面積約446方呎，以388萬元翻拍，較之前減價22萬元，物業最終以410萬沽出，料創屋苑約7年新低價，成交呎價約9,193元。

另一項為將軍澳居屋富康花園低層K室，已補價自由市場開價480萬元，以552萬元拍出，較推拍價高約72萬元或約15%，以單位實用面積約592方呎計，成交呎價約9,324元。

此外，是次亦賣出何文田豪宅皓畋，單位為1座中層A室，實用面積約506方呎，開拍價750萬元，最後以800萬元售出，呎價約15,810元。該物業銀行估價約954萬元，現時成交價低約154萬元或約16%。

場內推拍的屯門順風圍縉悠地下連1樓村屋物業，單位建築面積約1,218方呎，花園面積約483方呎，推拍價680萬元，並以810萬元賣出，較開價高約130萬元或約19%，呎價約6,650元。