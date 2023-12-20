信保局：貿易前景未明　籲出口商慎防買家風險

香港信保局提醒出口商，美國感恩節、黑色星期五及網絡星期一假期的人均節日消費額依然遠低於疫情前水平，加上聖誕節後通常是買家付款困難的高峰期，出口商需要保持警覺，留意買家的信用風險及付款情況，審慎管理放帳風險。

香港信保局總監趙民忠表示，過去一年環球經濟復甦步伐未能符合市場預期。鑑於多個主要國家進一步收緊貨幣政策以遏制通脹，物價及生產成本上升，壓抑消費需求，增加零售商壓力，加上俄烏戰爭和以巴衝突等地緣政治緊張擴大，歐洲經濟疲軟，而新興市場因美國加息普遍出現資金外流和貨幣貶值等等，影響當地進口商的營運及還款能力。香港出口商在面對持續上升的信用風險狀況下，進行交易時應保持警惕，更加重視追蹤海外買家的最新發展，並密切監察他們的付款情況以避免或減少損失。

信保局稱，出口商應採取有效的風險管理措施，從多方面監察買家的信用情況，包括與買家保持緊密聯繫及留意其貨品銷情，及與行內人士交流市場資訊心得。同時，出口商應留意買家有否連年虧損、積壓過多存貨、過度借貸及拓展過急等，一旦出現延遲還款等情況，便應立即採取迅速及果斷行動以減少損失，例如與買家商討解決問題、制訂還款協議及修訂尚未付運貨物的交貨時間等。

此外，出口商應注意網絡安全，小心應對從網絡上取得的資訊，有需要時應從網絡以外的途徑確認對方身份。當出口商遇到新買家主動接洽的時候亦要格外留神，例如在確認訂單至付運的過程中留意有否偏離正常貿易慣例的做法、對方使用的電子郵件帳戶有否經常變更等，以免讓騙徒有機可乘，損害供應商、出口商及買家的利益。