北角健威花園兩房減至568萬沽 再創今年新低

樓價愈跌愈殘，北角老牌屋苑健威花園兩房戶減價約70萬元，以約568萬元成交，再創今年新低價，呎價低見約12,456元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21日昇地蔡嘉駿表示，北角健威花園D座低層2室，實用面積約456方呎，兩房間隔，減價約70萬元，以約568萬元成交，再創今年新低價，呎價約12,456元。

●中原林鎂欣表示，中環兆景閣中層B室，實用面積約526方呎，一房間隔，原叫價約1,080萬元，減至約825萬元成交，呎價約15,684元。同類單位於2020年高位做價曾錄約1,048萬元，是次售價回落約兩成，單位9年升值約8.6%。

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九龍區

●中原歐陽振邦表示，長沙灣星匯居2座低層B室，實用面積約412方呎，兩房間隔，以606.8萬元成交，呎價約14,728元。原業主於2014年4月以435萬元購入單位，持貨9年帳面獲利約171.8萬元。

●香港置業郭曜綜稱，荔枝角美孚新邨2期百老匯街37號極低層單位，實用面積約481方呎，兩房間隔，放盤約一星期減價約23萬元，以約415萬元售出，呎價約8,628元。

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新界區

●美聯吳偉文表示，上水維也納花園1座低層A室，實用面積約468方呎，以425萬元連車位售出，呎價約9,081元。

●中原羅偉蓮表示，元朗錦綉花園J段1街雙號屋，實用面積約848方呎，10月放盤叫價約1,060萬元，累減約160萬元，以約900萬元沽出，呎價約10,613元。

●美聯周麗萍指出，屯門瓏門8座低層K室，實用面積約474方呎，兩房間隔，以約798萬元放售，原業主需要換樓，故累減約120萬元，以約678萬元沽出，呎價約14,304元。

●香港置業劉浩勤表示，將軍澳海天晉錄罕有四房連雙套房成交，單位為1座中層A室，實用面積約1,355方呎，累減約768萬元，以約2,432萬元易手，呎價約19,926元。原業主於2016年7月以約2,051.87萬元購入單位，現轉售帳面獲利約380.13萬元，單位升值約18.5%。

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