天水圍新盤四輪銷售累沽逾1050伙　屬近月最佳

年底壓軸一場大型銷售活動，天水圍新盤展開第四輪銷售，市場消息指，即日沽出約165伙。該盤經過四輪銷售，累計已賣出逾1,050伙，為近月銷情最佳的樓盤。

●天水圍輕鐵天榮站YOHO WEST第四輪沽約165伙

●會德豐旗下新盤今年累沽1,029伙

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，集團旗下住宅項目於今年累計沽出1,029伙，套現約160億元。為慶祝聖誕節，他與公司銷售及市務部同事換上聖誕造型，到港威大廈3樓展銷區，一同打卡留念。

●黃竹坑站晉環開放式戶呎價約22,245元

路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，周三(20日)錄得2B座20樓D室的成交，實用面積294方呎，開放式間隔，成交價654萬元，呎價約22,245元。據悉，買家剛取得香港永久居民身份，「首置」入市作投資之用。

●啟德跑道區澐璟三房售2,398萬元

●香港仔澄天一房售逾521萬元

●黃大仙薈鳴下月初上載樓書

●旺角Elize Park有望短期內開放示範單位

樂風集團旗下旺角Elize Park，周三(20日)公布有機會短期內上載樓書及開放示範單位。作為該集團旗下「The Timeless Series」住宅系列的項目，單位戶型涵蓋一房及兩房間隔，另設有特色單位，實用面積介乎約240至約440方呎。同系的太子基隆街1至15號住宅項目的地盤圍板設計。

●啟德MONACO MARINE兩房

會德豐地產旗下的啟德MONACO MARINE，周三(20日)錄得低座C座5樓F室的成交，實用面積446方呎，兩房間隔，成交價1,131.6萬元，呎價約25,372元。據悉，買家現居於大圍，看好啟德未來配套發展，購入單位自住。

●恆大·珺瓏灣第1期連天台戶呎價約16,625元

屯門恆大·珺瓏灣第1期，新近通過招標形式以1,330萬元售出連天台特色戶，單位為第1A期22樓A室，實用面積800方呎，三房間隔，內置樓梯通往620方呎天台，呎價為16,625元，買家以「先租後買」支付方式購入單位，可優先認購項目車位並享有30%折扣優惠，另有3.5%現金回贈。同時，上述買家亦可享車位使用許可優惠，以每月1元的許可費使用項目內一個車位。

●觀塘Bal Residence增折扣後錄3宗成交

●坪洲寶翠灣1號兩房單位售620萬元

新藝控股旗下位處坪洲，原屬出租物業的寶翠灣1號，新近再完成1宗特色戶成交，買家為內地專才。最新售出的單位為H30號屋，實用面積470方呎，兩房連花園間隔，連191方呎花園，成交價620萬元，呎價約13,191元。據悉，買家受惠於政府「高才通」政策及施政報告推出「先免後徵」的減印花稅措施，購入單位作自住之用。

●長沙灣睿峰錄終止交易

鼎珮集團持有的長沙灣睿峰，周三(20日)錄得1宗交易告吹。涉及單位為東翼32樓C室，實用面積489方呎，兩房間隔，原本在上周一(11日)以1,707.3萬元售出，呎價約34,914元，惟交易最新已列明為簽訂臨時買賣合約後再未有進展。