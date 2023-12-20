天水圍新盤四輪銷售累沽逾1050伙 屬近月最佳
2023年12月20日 22:06
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年底壓軸一場大型銷售活動，天水圍新盤展開第四輪銷售，市場消息指，即日沽出約165伙。該盤經過四輪銷售，累計已賣出逾1,050伙，為近月銷情最佳的樓盤。
●天水圍輕鐵天榮站YOHO WEST第四輪沽約165伙
新鴻基地產(00016)及港鐵(00066)合作發展的天水圍輕鐵天榮站YOHO WEST，周三(20日)作第四輪銷售，以價單形式發售291伙。市場消息指，截至晚上約9時半，項目暫沽約165伙。該盤月內經過4輪銷售，累計賣出逾1,050伙。
●會德豐旗下新盤今年累沽1,029伙
會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，集團旗下住宅項目於今年累計沽出1,029伙，套現約160億元。為慶祝聖誕節，他與公司銷售及市務部同事換上聖誕造型，到港威大廈3樓展銷區，一同打卡留念。
●黃竹坑站晉環開放式戶呎價約22,245元
路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，周三(20日)錄得2B座20樓D室的成交，實用面積294方呎，開放式間隔，成交價654萬元，呎價約22,245元。據悉，買家剛取得香港永久居民身份，「首置」入市作投資之用。
●啟德跑道區澐璟三房售2,398萬元
華潤置地(海外)及保利置業集團(00119)合作發展、位於啟德跑道區澐璟，周三(20日)以2,398.27萬元售出6座10樓B室，為實用面積784方呎的三房單位，呎價約30,590元。
●香港仔澄天一房售逾521萬元
英皇國際(00163)旗下香港仔澄天，周三(20日)沽出17樓B室，單位實用面積287方呎，一房間隔，成交價521.2萬元，呎價約18,160元。
●黃大仙薈鳴下月初上載樓書
宏安地產(01243)發展的黃大仙薈鳴，周三(20日)公布部署下月初上載樓書。宏安地產執行董事程德韻表示，樓盤引入多項智能設備，包括於公共空間設置二維碼進出系統，提供智能感應自動開門系統，及無接觸升降機按鈕。單位配備智能門鎖，預設 CAT-6 區域網絡數據線及Wi-Fi 系統。
●旺角Elize Park有望短期內開放示範單位
樂風集團旗下旺角Elize Park，周三(20日)公布有機會短期內上載樓書及開放示範單位。作為該集團旗下「The Timeless Series」住宅系列的項目，單位戶型涵蓋一房及兩房間隔，另設有特色單位，實用面積介乎約240至約440方呎。同系的太子基隆街1至15號住宅項目的地盤圍板設計。
●啟德MONACO MARINE兩房
會德豐地產旗下的啟德MONACO MARINE，周三(20日)錄得低座C座5樓F室的成交，實用面積446方呎，兩房間隔，成交價1,131.6萬元，呎價約25,372元。據悉，買家現居於大圍，看好啟德未來配套發展，購入單位自住。
●恆大·珺瓏灣第1期連天台戶呎價約16,625元
屯門恆大·珺瓏灣第1期，新近通過招標形式以1,330萬元售出連天台特色戶，單位為第1A期22樓A室，實用面積800方呎，三房間隔，內置樓梯通往620方呎天台，呎價為16,625元，買家以「先租後買」支付方式購入單位，可優先認購項目車位並享有30%折扣優惠，另有3.5%現金回贈。同時，上述買家亦可享車位使用許可優惠，以每月1元的許可費使用項目內一個車位。
●觀塘Bal Residence增折扣後錄3宗成交
麗新發展(00488)及市建局的觀塘Bal Residence連番減價，於日前增加折扣後，在周二(19日)沽出3伙，成交價介乎469.12萬至540.47萬元，總成交金額1,485.69萬元。其中，17樓G室，為實用面積339方呎的一房單位，成交價540.47萬元，呎價約15,943元。
●坪洲寶翠灣1號兩房單位售620萬元
新藝控股旗下位處坪洲，原屬出租物業的寶翠灣1號，新近再完成1宗特色戶成交，買家為內地專才。最新售出的單位為H30號屋，實用面積470方呎，兩房連花園間隔，連191方呎花園，成交價620萬元，呎價約13,191元。據悉，買家受惠於政府「高才通」政策及施政報告推出「先免後徵」的減印花稅措施，購入單位作自住之用。
●長沙灣睿峰錄終止交易
鼎珮集團持有的長沙灣睿峰，周三(20日)錄得1宗交易告吹。涉及單位為東翼32樓C室，實用面積489方呎，兩房間隔，原本在上周一(11日)以1,707.3萬元售出，呎價約34,914元，惟交易最新已列明為簽訂臨時買賣合約後再未有進展。