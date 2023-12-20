美股個別發展　聯邦快遞績差股價跌逾一成

正當美國聯儲局官員關於明年是否減息互打嘴巴，市場觀望周五出爐的11月份美國個人消費開支（PCE）物價指數，美股周三早段個別發展，連日破頂的道指回落73點，報37,484點；標指跌4點，報4,763點；以科技股為主的納指升4點，報15,007點。港股夜期跌91點，報16,553點，低水61點。

企業消息方面，聯邦快遞（FedEx Corp.）公布，上季業績表現差過市場預期，同時向下修訂全年收入預測，股價周三早段曾跌10%。期內純利按年升14.21%至9億美元，經調整每股盈利3.99美元，遜市場預期的4.18美元；收入221.65億美元，按年跌2.84%，亦差過市場預期。

公司調低2024財年收入預測，料將出現低個位數的按年跌幅，遜於之前預測的「近乎持平」，並預期全年調整後每股盈利介乎17至18.5美元，某程度反映貨運需求疲弱，行業經營景氣褪色。

擁有灣仔碼頭、Häagen-Dazs等品牌的通用磨坊（General Mills）透過加價谷銷售額的伎倆失靈。11月26日止第二財政季度，該企收入按年倒退1.55%至51.39億美元，主要是銷量把增長拖低4個百分點，加價或銷售組合的正面影響僅3個百分點。

通用磨坊直言，上財季銷量復甦未如預期，消費市道仍有挑戰，基於降低對明年5月底止本財年的銷量預估，把全年內生收入增長指引由「3至4%」削至「持平至跌1%」，經調整每股盈利增長指引亦由「4至6%」改為「4至5%」。即使公司上財季經調整純利按年增長9.61%，維持派指息指引且上調回購指引，股價早段照跌3%。