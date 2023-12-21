東方日報B1：華美債持倉連跌7個月　日法英資金續掃

中美關係乍暖還寒，適逢債息飆升，10月份中國於美國國債的持倉再縮85億美元，至7,696億美元，連跌7個月，又一次刷新2009年之後的低位。隨着美國聯儲局掉頭減息的預期升溫，資金掃入相對安全的美國國債博「財息兼收」，10年期孳息率已較該月觸及的16年高位回落超過一厘，或許令華府感覺美債「皇帝女唔憂嫁」，兩大國際信貸評級機構穆迪和惠譽開腔，對聯邦政府債務可持續性表達關注。

必須注意，持倉的變動是「買賣活動」和「貨值升跌」的綜合作用。10年期美國國債孳息率於10月下旬曾短暫升穿5厘的重要心理關口，以債息與債價走勢相反，持有美債的投資者若不沽售，持倉餘額難免有所蒸發。

事實上，10月份所有海外投資者的美國國債持倉跌至7.56萬億美元，連跌兩個月，其中官方機構跌至3.64萬億美元。內媒引述美債經紀指出，這與美國財政部當時多次發行中長期國債遇冷脗合，海外央行在美債到期結算後沒再追加，應該因為美匯指數當時高位徘徊，不少新興市場國家要拋售美元和美債給本國貨幣「維穩」。

回望10月份市場開始有聲音建議投資者趁低吸納美債、「新債王」岡拉克更高調宣布平掉淡倉，實際上不少海外投資者趁低吸納。根據美國財政部的「海外居民長期證券持有報告」，10月份美國對內地的國債「淨銷售」轉正，錄18.52億美元，持倉餘額卻淨跌86.46億美元，不排除內地也有低撈，而相關帳面損失則高達104.98億美元。分析亦相信這是10月份內地外匯儲備縮水的主要原因之一。

同月華府10大海外債主當中，持倉餘額不跌反升的包括傳統盟友日本、法國和英國，3國的「淨銷售」均為逾100億美元，遠超可能只是「小注撈底」心態的內地，一共721.59億美元，比所有海外投資者的540.26億美元更高。

以地緣政治衝突愈發複雜，華府愈來愈把美元「武器化」，減持以美債為首的美元資產分散風險是大勢所趨。內地基金界人士認為，避險資產並非只有美債，黃金也是，流動性不相伯仲。

早前把美國主權評級展望貶至「負面」的穆迪，其全球主權信貸部董事總經理迪龍表示，該機構見到華府能夠應對「債務負擔能力恐急劇倒退」。

惠譽主權信貸研究主管帕克亦稱，之前提過可能導致美國主權信貸評級再降的風險未除，指息口上升、國防開支和美國人口老化，均使華府債務水平持續上升。

然而，迪龍和帕克對中美「各打五十大板」，就會否下調中國的評級，兩人大致上都是看房地產及地方政府債務問題能否穩住。帕克則稱，中國經濟有韌性，如下調，應該不會多過一級。

中美經貿逐漸脫鈎除體現於美債持倉，更見於對華貿易逆差收窄，間接使美國上季經常帳赤字縮窄至2,003億美元，創2021年次季以來最低。