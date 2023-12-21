鄧建初：地產市場持續不振影響信心　救市刻不容緩

衣食住行是人生四大基本需要，其中衣食行是屬於消耗性支出，沒有保值能力，唯獨房屋是有形資產，擁有商品的特質，亦可用以抵押，故此物業是大部分人投資的目標，也是人民累積財富的主要來源，樓市升跌對民生起着重要作用。

香港地小人多，土地資源非常寶貴，如果不善加利用，只照顧部分人的利益，不顧及社會整體福祉，最終必然會引來人民怨聲載道。

黃大仙廟隔鄰一幅龐大地皮，已荒廢了多年，初哥途經多次也不見有任何開工的動靜，以為政府等待善價而沽。上周路過，卻見起了只有數層高的臨時房屋，不禁嘆一口氣。地皮有價，可增庫房收入，以支撐日益膨脹的社會福利。早年清拆寮屋後，交通便利的一片空地就這樣曬太陽N年，如今卻建成只容納227伙居民、相對傳統公屋租金更平、提供更多室內設備如冷氣機、熱水爐、抽氣扇及電陶爐等的過渡性房屋。過渡性房屋舒適程度似乎猶勝傳統公屋，有如私樓一樣提供家居電器設備，入住後會不會像傳統公屋一樣，可以長住下去呢？當局有否招標興建多幢住宅及大型商場，或者計劃興建公屋讓基層居民盡早上樓入住，唯望相關官員能解答當中疑團，才可令人信服。

近年地產市道持續不振，除二手市場成交稀少、樓價插水式大跌外，連一手樓盤，成交量及價格也出現明顯回調。地產代理業界苟延殘喘，求撤辣招之聲早已響徹雲霄，然而政府似乎擔心樓價升多過樓價跌，擔心太多人買樓多過大量負資產湧現。現時樓市已出現多宗負資產個案，而媒體報道蝕錢成交的金額驚人，不僅是市民信心盡失，發展商也停止投標。

賣地成績是後市的風向指標，亦反映信心問題。上周九龍城地皮招標，結果出籠，竟超低價拍出，較數月前鄰近地點約低了60%。初哥認為，處於此非常艱難時期，政府應該靈活變通，犯不着極低價拍出，除非真的想告訴市民，千萬不要買樓，有樓也要蝕錢都賣。現階段可參考2002年港府為挽救大冧的地產市場而推出之「孫九招」，其中一招是回復「勾地政策」，保證有底價指標，不致低價仍然流拍，影響社會信心。

97年負資產湧現帶來的惡果，香港人應該記憶猶新。大部分私人物業均由中產持有，須知道中產是社會經濟繁榮的中流砥柱，默默工作，貢獻稅金，樂於消費，卻往往福利最少，也沒有人替他們發聲。一生辛勤工作積極儲蓄，買房居住，卻忽然變成了負資產。一個中產沉倫的社會，其危險性更大於基層缺乏上流機會。政府如仍執迷不悟，以不做不錯的思想去處理，消費意欲持續受到打擊，中小企結業，庫房收入銳減，財赤不斷擴大，病入膏肓就神仙難救了。

人口老化，生育率下降，經濟不景，負資產個案大幅上升，要留意政策是否已經過分傾斜向一邊。如果只懂得向中產開刀，恐怕輪候公屋的人只會愈來愈多。

資深股評家 鄧建初

介紹：縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。