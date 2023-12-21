道指跌475點　油價續升

●踏入亞洲時段，美匯指數報102.39；港匯見7.8064；離岸人民幣(CNH)報7.1464；美元兌日圓處143.43；歐元報1.0949，英鎊報1.2642。現貨金價處2,033美元。布油報79.13美元，紐油報73.62美元。比特幣企43,686美元。道指期貨升70點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水逾200點。

●道指周四(21日)收市報37,082點，跌475點或1.27%。標指收報4,698點，跌70點或1.47%；納指收報14,777點，跌225點或1.5%。

●英國富時100指數收報7,715點，升77點或1.02%。德國DAX指數收報16,733點，跌11點或0.07%。法國CAC指數收報7,583點，升8點或0.12%。

●港股ADR指數按比例計算，收報16,322點，跌291點。

●12月夜期期指收市報16,507點，跌137點，低水107點。

●紐約期油收報每桶74.22美元，升0.28美元，升幅0.38%。倫敦布蘭特期油收報每桶79.7美元，升0.47美元，升幅0.59%。

●紐約期金收報每安士2,047.7美元，跌4.4美元或0.21%。

●日本股市早段跌近500點，南韓及澳洲股市偏軟。

●美國能源資料署(EIA)公布，上周美國每日原油產量升至1330萬桶，按周增加20萬桶，產量創紀錄新高。

●美國12月消費者信心指數升至110.7，高過預期。

●美國11月二手房屋銷售按月意外轉升0.8%，10月為下跌4.1%。以年率計升至382萬間，多過市場預期的377萬間。

●美國第三季經常帳赤字收窄至2003億美元，市場預期為赤字1960億美元；前值為赤字2168.1億美元。

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