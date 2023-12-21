許繹彬：息口有望回順 利好收息股
2023年12月21日 09:46
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耀才證劵執行董事兼行政總裁許繹彬表示，2023年計埋今日(21日)，還有5個交易日便會過去，恒指在本年最後倒數時，港股一度承美股創新高的氣勢衝上16,800點，更突破20天及100天線水平，成交超過1,000億港元。
當時在各種利好訊號下，投資者滿以為港股今次真的會做返齣好戲，再衝上17,000點或更高水平作為2023年總結，但既定劇情當然是一如以往，投資者往往是一廂情願。正當道指繼續創新高之際，港股又再次調頭回落，恒指再度跌至約16,400點(即10天線水平)，成交更由上周超過1,000多億元，回落至不足800億元，令投資者再一次當頭捧喝。
個別偏弱的股份繼續出現弱勢，美團(03690)繼上月公布良好業績後，反被大舉洗倉，於周二(19日)又突然傳出不利傳聞，指內地著名科技公司抖音正與阿里巴巴(09988)洽談收購內地另一外賣平台餓了麼，並已經到達談判價格的最後階段，更指預計明年春季後就正式能夠公布，收購價格約70多億美元，最後上述兩間公司抖音及餓了麼相關負責人均雙雙作出澄清，並指對所謂「收購」完全是無稽之談。
惟這無稽之談，卻令餓了麼主要競爭對手美團股價再度「破底」，創近4年新低，暫低見76.2元，走勢極度惡劣。儘管相關單位，均為傳聞或流言作出否認，但由於美團在連番傳聞影響下不斷下挫，已造成嚴重結構性損害；昔日的天子驕子，如今則被外間評為估值偏高，美團可謂受盡人間冷暖及更有一沉百踩的感覺。因此，未來股價能否重新振作，短期相信未敢樂觀。
正因美團在恒指組合佔有一定比重，其股價再度急挫，令港股重上17,000點的可能又再一次大打折扣或可能落空，加上長假將至，港股在年底前能否進一步突圍，確實欠缺想像空間。
筆者認為，回顧今年，港股的表現自第二季開始，走勢根本與世界各大指數一直背馳；「人升﹑我跌」的情況在第二季開始已屢見不鮮；但萬料不到在本年最後一個月，除繼續出現人升我跌的現象外，更出現「人創新高﹑我創新低」的格局，相信亦令投資者對港股今年表現極度失望，主要成分股跌至體無完膚，亦是進一步令投資者感到絕望的主因。
對投資者而言，市場上任何傳聞，儘管有關人事作出澄清，但外間則用空穴來風的角度來理解，所以任何消息均會將股價推倒。到年尾恒指呈現返魂乏術，除港股一直積弱多時，導致人心虛怯外，一直反映內地股市的滬綜指持續弱勢，早已跌穿3,000點大關，本周在外圍股市不斷創新高下，其指數反而創今年新低，此情況足以令港股反彈乏力，一直未能進一步突破。
就算港股承美股升勢在早段發力反彈，及後因內地股市不濟，令港股慘被牽連，往往形成高開低走格局。現階段如滬綜指弱勢未改，港股在本年倒數的日子，相信難有作為。受惠息口明年可能會有所回落的憧憬下，收息股近日走勢明顯改善，當中股價久沉的領匯(00823)近日走勢非常亮麗，投資者不妨留意。