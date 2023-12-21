許繹彬：息口有望回順　利好收息股

耀才證劵執行董事兼行政總裁許繹彬表示，2023年計埋今日(21日)，還有5個交易日便會過去，恒指在本年最後倒數時，港股一度承美股創新高的氣勢衝上16,800點，更突破20天及100天線水平，成交超過1,000億港元。

當時在各種利好訊號下，投資者滿以為港股今次真的會做返齣好戲，再衝上17,000點或更高水平作為2023年總結，但既定劇情當然是一如以往，投資者往往是一廂情願。正當道指繼續創新高之際，港股又再次調頭回落，恒指再度跌至約16,400點(即10天線水平)，成交更由上周超過1,000多億元，回落至不足800億元，令投資者再一次當頭捧喝。

惟這無稽之談，卻令餓了麼主要競爭對手美團股價再度「破底」，創近4年新低，暫低見76.2元，走勢極度惡劣。儘管相關單位，均為傳聞或流言作出否認，但由於美團在連番傳聞影響下不斷下挫，已造成嚴重結構性損害；昔日的天子驕子，如今則被外間評為估值偏高，美團可謂受盡人間冷暖及更有一沉百踩的感覺。因此，未來股價能否重新振作，短期相信未敢樂觀。

正因美團在恒指組合佔有一定比重，其股價再度急挫，令港股重上17,000點的可能又再一次大打折扣或可能落空，加上長假將至，港股在年底前能否進一步突圍，確實欠缺想像空間。

筆者認為，回顧今年，港股的表現自第二季開始，走勢根本與世界各大指數一直背馳；「人升﹑我跌」的情況在第二季開始已屢見不鮮；但萬料不到在本年最後一個月，除繼續出現人升我跌的現象外，更出現「人創新高﹑我創新低」的格局，相信亦令投資者對港股今年表現極度失望，主要成分股跌至體無完膚，亦是進一步令投資者感到絕望的主因。

對投資者而言，市場上任何傳聞，儘管有關人事作出澄清，但外間則用空穴來風的角度來理解，所以任何消息均會將股價推倒。到年尾恒指呈現返魂乏術，除港股一直積弱多時，導致人心虛怯外，一直反映內地股市的滬綜指持續弱勢，早已跌穿3,000點大關，本周在外圍股市不斷創新高下，其指數反而創今年新低，此情況足以令港股反彈乏力，一直未能進一步突破。