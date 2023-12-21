滙豐法巴涉非法沽空　傳南韓擬各罰至少5987萬元

滙豐和法國巴黎銀行因涉及非法沽空活動，有指南韓或處以創紀錄最高罰款。外媒最新引述知情人士透露，南韓金融監督院（FSS）建議就兩銀行的非法行為，每家至少處以100億韓圜(約5,987萬港元)的罰款。

不過，知情人士稱，南韓當局在周三(20日)的會議上討論了罰款問題，仍未得出結論，但委員會希望可盡快敲定罰款金額。若然最終落實罰款，將為該國首次對從事非法沽空活動行為的全球投資銀行實施此類處罰。

南韓當局至今對非法沽空最大宗罰款，是今年3月處罰奧地利Erste Asset Management，涉資39億韓圜(約2,330萬港元)。

據報法巴在2021年9月至2022年5月無貨沽空101隻股票，涉400億韓圜，包括社交平台巨頭Kakao Corp。該行被發現重複計算借入股份數目，為其外國投資者客戶進行沽空，惟在交易第二日，該行才得知借入股票不足以結算。

至於滙豐銀行，則涉在2021年8月至12月對9隻股票進行同樣操作，涉160億韓圜。該行被指按未來可借貨源而發出沽空指令，而非透過已確認借入股票數量。截至發稿前，滙豐沒有回應。法巴亦拒絕置評。