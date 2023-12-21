華為最新處理器　竟較台積電3年前代工產品落後...

華為早前推出的頂級智能手機Mate 60 Pro，搭載的麒麟9000S處理器，採用中芯國際第二代7納米製程，被形容為突破美國技術禁令的產物。然而，近日經過測試後證明，麒麟9000S的功效及負載力，遠遠落後3年前由台積電5納米製程生產的麒麟9000處理器。換言之，載譽歸來的華為Mate 60 Pro，功能其實不及3年前舊款手機。

外媒報道，華為在被美國政府列入實體清單之前，於2020年發布用於智能手機的麒麟9000處理器，採用台積電的5納米製程技術，封裝153億個電晶體。之後華為被美國制裁，由台積電代工的處理器便成絕響。

華為今年推出麒麟9000S，採用中芯第二代7納米製程，經過測試後，在通用CPU工作負載方面可以跟上甚至超越前代處理器，但在能源效率和圖形工作負載方面，遠遠落後於麒麟9000。由於中芯國際的第二代7納米技術顯然遠不及台積電的5納米製程，因此預期搭載麒麟9000S晶片的智能手機，即華為Mate 60 Pro，電池壽命會更短。市場估計，華為最終可能會推出一款較麒麟9000更優勝的晶片，但未知到時能否與蘋果、聯發科及高通的產品競爭。

然而，除了處理器功能略為倒退外，華為Mate 60 Pro在其他方面的表現其實有進步。據《Tech Insights》發表的報告顯示，透過拆解並持續分析Mate 60 Pro所採用相關技術細節，得出廠方在突破技術禁運限制部份獲得重大進展，其中應用的5G調制解調器跟RF射頻架構進步，亦能收窄與競爭對手技術方面差距。

文中提到相比起2015/16年內地在RF射頻FE 5G架構，現時應用在Mate 60 Pro的RF濾波器的進階2D SiP(System-in-package)模組，跟建基於IPD薄膜整合被動元件與LTCC低溫共燒技術提升，整體獲得飛躍式改進表現，亦讓內地品牌繞過5G技術禁制邁出重要一步。