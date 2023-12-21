【高盛推介】騰訊重上310元 「元夢之星」遊戲暢銷榜排第二
2023年12月21日 11:26
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊(00700)昨日(20日)升約0.8%，今(21日)早回吐。早段低見309港元後跌幅收窄，現報312元，跌約0.7%。騰訊自研派對遊戲「元夢之星」打入iOS遊戲暢銷榜第二位。據中國音像與數字出版協會發布的《2023年中國遊戲產業報告》數據顯示，今年內地遊戲市場實際銷售收入首次突破3,000億元人民幣，達3,029.62億元人民幣，按年升13.95%。
觀察個股輪證資金流向，好倉於本周一(18日)錄得約720萬元資金流入後，本周二(19日)及本周三獲資金轉向沽出。淡倉於本周二及本周三共錄得約150萬元資金流入。
騰訊購(20417)，行使價360.2元，2024年5月28日到期，實際槓桿8.2倍，中年期、輕微價外。
騰訊購(19993)，行使價380.2元，2024年4月25日到期，實際槓桿9.9倍，價外、高槓桿。
騰訊牛(58486)，收回價290元，行使價287.2元，換股比率500，槓桿比率12.6倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
騰訊牛(65480)，收回價270元，行使價267.2元，換股比率500，槓桿比率6.9倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
投資者如看淡，認沽證方面的中年期選擇可留意輕微價外騰訊沽(21345)。輕微價外選擇可留意高槓桿騰訊沽(21598)。熊證方面的近熊選擇可留意騰訊熊(52287)，遠熊選擇可留意騰訊熊(50984)。
騰訊沽(21345)，行使價299.8元，2024年5月2日到期，實際槓桿6.9倍，中年期、輕微價外。
騰訊沽(21598)，行使價280.68元，2024年3月22日到期，實際槓桿10.1倍，輕微價外、高槓桿。
騰訊熊(52287)，收回價340元，行使價343元，換股比率500，槓桿比率9.9倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
騰訊熊(50984)，收回價350元，行使價352.8元，換股比率500，槓桿比率7.8倍，遠熊。
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