【高盛推介】美團及阿里低開後反彈 看好可留意貼價購
2023年12月21日 11:27
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：美團(03690)昨日(20日)升約0.4%，今日(21日)早段低見76.2港元，及後反彈。現報80元，升約1.5%。有評級機構指，美團新業務部門的虧損收窄，及核心部門的強勁市場地位令盈利能力改善，並將對美團的評級上調至「正面」。
阿里(09988)昨日升約1.3%，今早亦低開後反彈，早段曾低見72元。現報72.85元，升約0.4%。日前傳出抖音與阿里洽商以70億美元收購餓了麼，但有報道引述抖音內部人士澄清並無計劃。
觀察個股輪證資金流向，美團好倉於本周一(18日)及本周二(19日)共錄得約2,540萬元資金流入後，昨日獲資金轉向沽出。淡倉於本周二錄得約650萬元資金流入後，昨日亦獲資金轉向沽出。
阿里方面，好倉於本周一錄得約120萬元資金流入後，本周二及本周三獲資金轉向沽出。淡倉於本周二及本周三共錄得約340萬元資金流入。
美團購(21747)，行使價100元，2024年9月23日到期，實際槓桿4.3倍，少數較貼價產品。
美團購(21501)，行使價110元，2024年6月4日到期，實際槓桿6.5倍，價外、低面值、高槓桿。
美團沽(22160)，行使價75元，2024年8月30日到期，實際槓桿2.8倍，今天新上市。
阿里購(21564)，行使價79.93元，2024年6月25日到期，實際槓桿5.7倍，少數中期輕微價外。
阿里購(20416)，行使價83.05元，2024年8月27日到期，實際槓桿5.2倍，中期、輕微價外、活躍條款。
阿里沽(21346)，行使價71.8元，2024年9月12日到期，實際槓桿3.5倍，貼價。
美團、阿里牛熊證條款：
美團牛(61819)，收回價75元，行使價72元，換股比率100，槓桿比率11.2倍。
美團熊(56212)，收回價125元，行使價128元，換股比率100，槓桿比率1.7倍。
阿里牛(60104)，收回價65元，行使價63.5元，換股比率100，槓桿比率7.9倍。
阿里牛(63125)，收回價60元，行使價58.5元，換股比率100，槓桿比率4.9倍。
阿里熊(60102)，收回價85元，行使價86.5元，換股比率100，槓桿比率5.5倍。
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