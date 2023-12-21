所有泡沫明年等爆？大淡友：股樓加密幣無一幸免

外媒報道，美國著名經濟學者、因1980年代末期力排眾議預言日本衰落而成名的投資管理公司HS Dent創辦人Harry Dent警告，股票、房地產、加密貨幣和其他資產的巨大泡沫即將破裂，將造成災難性的後果，他認為2024年金融市場將是大家有史以來看到的最大的一次慘跌！

他指，近年來政府過度的支出造成了資產價格泡沫，他確信未來定會破裂，強調將到來的崩盤不會僅僅是一次修正。

去年大跌的標指今年大幅反彈超過兩成，近月美國房價也創歷史新高，比特幣和其他加密貨幣的價值今年已經翻了一番。Dent認為，標指可能會暴跌80%以上，達到金融危機以來的最低水平，美國平均房價或會下跌一半，加密貨幣可能會暴跌超過90%。他深信，各種資產暴跌可讓當局就預算赤字和人為推高資產價格上三思。

對於美國經濟前景，他認為所謂的軟着陸不可能發生，預期隨着聯準局加息的全面影響浮現，未來一年將出現嚴重的經濟陣痛。

Dent在過去一直對市場和經濟敲響警鐘，他在去年8月已警告，納指將在幾個月內暴跌40%以上，插落8,000點。儘管同年10月該指數一度跌至10,300點水平，之後一直反彈，至周三(20日)收報14,777點，今年以來累漲超過四成。