何小鵬談造車難　否認「害」雷軍　警告淘汰賽加劇

談及造車的困難，何指出，「現在做一輛車，不是當時就能造出來，它是3年後才能上市」，不過他認為3年後的美感、需求、競爭環境等都可能會改變」。

他認為，造車是「後悔的哲學」，指出「硬體一定是清晰地規劃、細緻地計劃，到整個鏈條端到端地打通，所以做硬體某種角度是一個後悔的哲學」，並指「現在經常會想，如果我在6個月之前有看到這個問題就更好」。

何又表示，如果想「害」一個朋友，就說「兄弟們，你們去創業造車」。然而，隨後被問及「雷軍是被你害去造車的嗎」，他則連忙表示「不是不是」。

他強調，未來3年汽車市場競爭將非常激烈，100萬輛銷量已經不能說明甚麼問題，未來核心是誰用最快的速度做到1,000萬輛。「今年對我來說是一個涅槃之年。」他表示，公司正從殘酷競爭的死人堆裏走出來，並且現在愈走愈快，這是令人非常開心的一個階段。惟他強調，競爭加劇實際上對於中國汽車企業最終能夠成長出幾家更大、更強的企業是非常有幫助。

他預期，從2027至2030年來看，中國車企數量可能會比現在少很多，但所佔領市場份額更大，「這幾年是非常殘酷的競爭，沒有哪一家敢說一定能爬出來。要想在一個全競爭、友商都不錯的情況下，打贏這場戰爭，也比當年行動互聯網更難。」

至於小鵬的獲利問題，他表示非常有信心，並強調小鵬現在一小時可以下線40輛車，月銷穩定在約2萬輛，未來3年會規劃月銷5萬輛、甚至10萬輛產能的工廠。