傳美國擬提高中國產電動車等關稅　影響會有幾大？

外媒引述知情人士報道，拜登政府正在討論提高包括電動車及其他中國商品的關稅，以提振美國綠能源產業，對抗便宜的中國出口產品。

在特朗普時代，美國對大約3,000億美元中國商品加徵的關稅，當中，中國電動汽車被徵收25%的關稅。知情人士稱，雖然拜登政府基本上保留了原有的關稅措施，但白宮和其他機構正就關稅再次展開辯論，希望在新一年的年初完成評估。

中國目前已成為全球電動車強國，有分析估計，到2023年，中國將佔全球1,410萬輛新乘用電動車銷量約60%，對其他國家尤其是歐洲造成威脅。事實上，美國對中國電動汽車徵收高關稅，已限制了入口汽車的數量，目前中國品牌電動車絕大多數不銷往美國，故電動汽車關稅提高，對美國消費者幾乎不會產生直接影響。

瑞穗銀行首席亞洲外匯策略師Ken Cheung認為，總體而言是次潛在的關稅上調範圍並不廣泛，預期對人民幣和整個中國市場的影響有限。

知情人士續指，潛在關稅上調的其他目標是中國太陽能產品和電動車電池組，雖然美國現時主要自東南亞國家進口太陽能材料，但中國仍然是電動車電池的重要供應國。隨着美國明年總統選舉進一步迫近，可能會進一步加劇涉及中國的政治緊張局勢。