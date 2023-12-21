【多相】星凱‧堤岸兩頂層戶周末起開放予特選客戶參觀

中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸，周四(21日)首度開放兩個現樓頂層複式單位予傳媒參觀，集團營銷策劃總監楊聰永表示，全盤僅設9伙內置樓梯的頂層複式單位，該批單位名為「星‧連天」。

今日放開兩伙分別為5座50及51樓A室及B室，其中A室為全盤最大單位，實用面積2,001方呎，四房連三套房設計，大廳長形開則，樓層高度3.5米，設有長約7米大型玻璃窗，附連設面積109方呎的「L形」特大平台，享開揚城門河景及沙田市中心景緻。

單位上層寢區設有家庭廳及三個房間，主人套房空間寬敞，實用面積164方呎，擺放雙人床後仍可三邊落床，至於天台層面積772方呎，設燒烤爐及按摩浴池。

至於B單位實用面積1,569方呎，亦以四房連三套房設計，外望城門河景及沙田開揚景緻，寢區層設有四個房間，當中三個套房，天台面積657方呎，同樣附設燒烤爐及按摩浴池。

楊聰永續稱，同類單位供應罕有，當中2座49樓B室，實用面積1,505方呎，內置樓梯通往1,134方呎天台，已於今年2月以4,816萬港元沽出，呎價約32,000元，屬項目新高。而項目9月重推以來沽出49伙，套現逾5.7億元，當中約一半為內地專才買家。樓盤開售至今累售921伙，套現逾95億元。

中洲置業助理營銷策劃總監符錫龍補充，今日開放的兩個頂層複式單位，將於本周末起開放予特選客戶預約參觀。