18間港險企提供「等效先認」產品　保監局續與內地商優化

「港車北上」於今年7月正式實施，保險業監管局指，自「等效先認」政策公布以來，保險業界迅速推出符合有關規格要求的汽車保險產品，現時共有18間香港保險公司提供「等效先認」產品，合佔汽車保險市場的84%。

保險公司一直尋求完善產品的投保程序，包括引入電子平台，為車主在簽發保單和續期上提供更大便利。為提升「等效先認」產品的競爭力，保監局正與內地部門商討，透過引入新的產品特色和提供額外服務，以優化「等效先認」產品，提高產品價值。

凡經「港車北上」進入廣東省的香港私家車車主，可向香港保險公司投保「等效先認」保單，受保範圍擴大至內地的法定汽車第三者責任保險，毋須另外向內地保險公司投保，令來往粵港兩地更方便。

「等效先認」保單在內地提供的保障主要為「機動車交通事故責任強制保險」（交強險），亦即就第三者的人身傷亡或財產損失作出賠償，每次事故的總責任限額為內地法定最低要求的20萬人民幣。「交強險」保障範圍並不包括受保車輛上司機和乘客的傷亡，以及車輛本身的損毀，亦未能承擔超過20萬人民幣的第三者責任額外賠償。

由於「交強險」的保額和保障範圍未必足夠，保監局鼓勵車主在購買「等效先認」保單時，加購選擇性附加險，即車輛商業保險（商業險），以保障受保車輛上的司機和乘客，並分擔20萬人民幣以上的第三者責任賠償。

市場上有不同保額和保費的「商業險」產品可供選擇。就「商業險—車上人員責任」而言，市面產品的賠償限額介乎1萬至20萬人民幣，而「商業險—第三者責任」的產品賠償限額則介乎100萬至1,000萬人民幣不等。

保費方面，和在香港購買汽車保險大致相同，有關產品的保費亦會根據車齡、車輛型號、無索償折扣，以及司機駕駛經驗和違例駕駛紀錄等因素釐定，保監局建議車主在投保前應根據其負擔能力和保障需要，挑選最適合的保額及考慮加購商業險以提高保障。

「等效先認」政策容許北上「一單通行」，便利香港居民以自駕方式到廣東省作短期商務、探親或旅遊，進一步善用大橋和促進粵港澳大灣區的發展。