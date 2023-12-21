Shopline：港商戶OMO商品成交額按年增1.7倍

為推動節日消費，各商家紛紛出盡辦法並推出各式優惠折扣，迎接香港疫後經濟復常的首個歲末節日旺季，一站式開網店平台Shopline公布，截至12月15日，旗下香港商戶有運用線上與線下結合模式(Online merge Offline，OMO)的商品成交金額(GMV)按年增171%，足見港人疫後臨近聖誕的復甦式購物意欲高漲。

網上直播更成為本年度另一個亮點，以今年11月15日至12月15日期間計算，以直播形式銷售的旗下香港商戶GMV比去年同期上升56%。由於2022年同期的數據顯示，Shopline香港商戶在聖誕節正日以直播形式進行銷售的轉化率高達31%，因此估計商家於本年度將進一步把握刺激消費的時機。Shopline香港副總經理趙公亮預料，在2024年，香港的社交商務(social commerce)將繼續擴展並引領零售市場，是零售商戶和各大品牌不容忽視的新興趨勢。

同時，港人對美容護膚產品和旅遊產品的關注度明顯急升。在十大最受歡迎的直播行銷排行榜，多項美容護膚相關的產品及療程上榜，包括美容儀器機(第二名)、美容護膚品(第四名)、以及美容、脫毛、及眉毛療程(分別為第六至八名)；當中位列第五位則是行李箱，可見疫後港人外遊意向有增無減。此外，美容儀器機亦是今年第四季普遍最受歡迎的產品，反映不少港人已提前為聚會及外遊做好充分的準備。