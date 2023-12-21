滙豐客戶消費回顧出爐　呢個類別交易額升幅達3.4倍...

一年容易又冬風！滙豐發表新一年度客戶消費回顧，發現客戶過去12個月的總交易金額按年上升18%；以「個人預算」內的交易類別計算，3個按年升幅最高的類別為「儲蓄及投資」（348%）、「旅遊」（137%）及消遣娛樂（41%）。此外，滙豐客戶過去12個月以日圓交易金額中位數亦按年上升150%。

數據亦顯示，過去兩年，1月3日都成為滙豐客戶全年中交易金額最高的日子；另外，平均瀏覽得最多「個人預算」版面的個人客戶的年齡組別均不超過30歲，頭3位的年齡組別排名分別為18至22歲；23至27歲及11至17歲。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務客戶及市場策劃主管許長虹指，客戶了解自己消費模式及支出，正是踏出理財第一步的關鍵。該行整合今年的客戶消費大數據發現，客戶在「儲蓄及投資」方面的交易金額按年顯著上升，足見他們在今年更積極進行多元化投資，並繼續維持良好的投資及儲蓄習慣。

透過香港滙豐流動理財應用程式(HSBC HK App)上的「個人預算」，追蹤個人客戶的交易數據及習慣，總結出客戶於2022年11月1日至2023年10月31日間的交易金額升幅、交易金額上升最多的交易類別、年度消費最高金額及年度交易金額最多的日子等。