道期漲147點 美將公布GDP及申領失業救濟人數
2023年12月21日 16:21
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美匯指數報102.34；港匯見7.8068；離岸人民幣(CNH)報7.1498；美元兌日圓報143.2；歐元處1.0956；英鎊報1.264。金價報2,035.57美元。油價微升，布油報79.72美元，紐油處74.25美元。比特幣升近1%，見43,765美元。道指期貨升147點。
焦點數據：
21:30 美國第三季國內生產總值(年度化)
21:30 美國第三季GDP價格指數
21:30 美國第三季個人消費
21:30 美國申領失業救濟人數
23:00 美國11月領先指標
●恒生指數全日收報16,621點，升7點或不足0.1%，主板成交近696億港元。新奧能源升近5%，翰森製藥瀉逾11%。https://reurl.cc/E476MA
-恒大系炒上，恒大汽車飆近5成。
-何小鵬談造車難，否認「害」雷軍，警告淘汰賽加劇。
-證監會警示「EAsyGOld自來金」屬非認可產品。
-大摩：停止覆蓋理文造，最終目標價2.5元。
-滙豐法巴涉非法沽空，傳南韓擬各罰至少5987萬元。
-中國奧園在美國法院申請破產保護。
●內地A股全線上揚，其中滬綜指開市曾跌穿2,900關，不過白酒股盤中回升護盤，打響二千九保衛戰，最終升16點或0.57%，全日收報2,918點。https://reurl.cc/WRdNY5
-SWIFT：11月人民幣全球支付比例增至4.61%
外地經濟：
●傳美國擬提高中國產電動車等關稅，影響會有幾大？
●經濟有救？日本國民下財年工資料增3.8%，3年來首超通脹。
●所有泡沫明年等爆？大淡友：股樓加密幣無一幸免。
●聯儲局線人：鮑威爾突「放鴿」，市場一頭霧水。
●紅海危機發酵！據報至少13家船公司繞道好望角。
●真復甦？南韓本月首20天出口升13%，汽車增幅顯著。
企業消息：
●據報華納兄弟探索與派拉蒙商討合併。
●華為最新處理器，竟較台積電3年前代工產品落後...
●花旗據悉退出不良債券交易業務，料影響20名員工。
●據報蘋果加快生產Vision Pro，農曆新年有得玩？
●美光季度收入展望勝預期，股價市後升近半成。