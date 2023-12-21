美亞控股及前高層被罰465萬

市場失當行為審裁處對美亞控股及其9名前任高層人員施加制裁，因他們被裁定沒有按照《證券及期貨條例》的規定，在合理地切實可行的範圍內盡快披露內幕消息。上訴法庭早前判決，美亞控股及其董事就審裁處的裁定所提出的上訴得直，飭令將有關事宜發還審裁處處理。審裁處經再進行研訊程序後，作出了上述制裁。

在獲發還事宜的研訊程序中，審裁處裁定，美亞控股沒有就及時披露內幕消息的法定規定制訂書面指引及/或內部監控政策，導致其違反了披露規定。審裁處亦裁定，該9名前任高層人員沒有採取一切合理措施，以確保設有妥善的預防措施來防止該項違反，及他們的蓄意、罔顧後果或疏忽的行為導致了該項違反。

審裁處裁定其中一名身為香港會計師公會會員的前高層人員陳禮賢完全忽視其作為美亞控股公司秘書須確保該公司遵守披露規定的職責，且其行為反映他罔顧、漠視其本身的責任，並建議會計及財務匯報局對陳氏採取紀律行動。

證監會法規執行部署理執行董事陸敬業表示，上市法團的公司秘書亦負有確保上市法團遵守《證券及期貨條例》下的相關披露規定的主要責任。他們聯同公司董事在維持透明度及遵從監管責任方面，扮演着關鍵角色。當高層人員的行動損害到公司和其股東的利益時，證監會定必向有關高層人員問責。

審裁處命令美亞控股及該9名前任高層人員分別支付15萬至80萬元罰款，合共465萬元；撤銷該9名前任高層人員擔任上市法團或任何其他指明法團的董事或參與管理上市法團或任何其他指明法團的資格，分別為期20至30個月；該9名前任高層人員參加有關遵從《證券及期貨條例》下的企業披露規定、董事職責及企業管治的證監會核准培訓課程；及建議會財局對美亞控股的前任公司秘書及財務總監陳禮賢採取紀律處分行動。

該9名前任高層人員為前主席蕭敏志；前公司秘書及財務總監陳禮賢；前執行董事賴粵興、蔣仁欽及薛文革；前非執行董事李德強；以及前獨立非執行董事黃瑞祥、林聖斌及趙熾佳。