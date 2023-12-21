中國宏橋引進戰略投資者
2023年12月21日 16:52
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中國宏橋(01378)宣布，為進一步擴大公司股東基礎，引入戰略投資者，魏橋鋁電、山東宏拓及山東宏橋已於協議日期先後與各投資者分別訂立增資協議，而截至12月21日，已分別與天津聚信、濟南嘉匯、中國華融、濟南君岳、中國東方、寧波信鋁、濟南宏泰及天鋮鋅鋮一期訂立增資協議。
據此，天津聚信、濟南嘉匯、中國華融、濟南君岳、中國東方、寧波信鋁、濟南宏泰及天鋮鋅鋮一期均同意分別以5億元人民幣(下同)、5.3億元、5億元、2.01億元、5億元、4億元、3.01億元及3,000萬元的對價認購山東宏拓新資本（累計對價合共為29.626億元）。
於增資完成後，山東宏拓將分別由魏橋鋁電持有約95.295%及由投資者合共持有約4.705%。該公司於山東宏拓持有的間接股權將由約94.52%下降至約90.07%。
公司相信，引入投資者作為山東宏拓的戰略股東，有助於進一步深化與戰略投資者之間的合作，包括向集團提供戰略性資源支持，亦將為集團未來的業務發展奠定更加堅實的基礎。董事認為，增資將對集團未來發展帶來積極的戰略意義，將有利於長遠發展。