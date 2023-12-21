中國宏橋引進戰略投資者

據此，天津聚信、濟南嘉匯、中國華融、濟南君岳、中國東方、寧波信鋁、濟南宏泰及天鋮鋅鋮一期均同意分別以5億元人民幣(下同)、5.3億元、5億元、2.01億元、5億元、4億元、3.01億元及3,000萬元的對價認購山東宏拓新資本（累計對價合共為29.626億元）。

於增資完成後，山東宏拓將分別由魏橋鋁電持有約95.295%及由投資者合共持有約4.705%。該公司於山東宏拓持有的間接股權將由約94.52%下降至約90.07%。

公司相信，引入投資者作為山東宏拓的戰略股東，有助於進一步深化與戰略投資者之間的合作，包括向集團提供戰略性資源支持，亦將為集團未來的業務發展奠定更加堅實的基礎。董事認為，增資將對集團未來發展帶來積極的戰略意義，將有利於長遠發展。