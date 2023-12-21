布少明：料明年樓市「價量齊升」　若撤辣、減息樓價望升5%

美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明表示，2023年快將完結，回顧今年初通關一度令樓市「價量齊升」，但隨後市場充斥負面消息，反彈力每況愈下，拖累樓市步入整固。而樓市減辣後氛圍好轉，一手交投重回正軌，二手亦略有改善，惟難以改變今年先升後跌局面，樓市連續2年「價量齊跌」。

不過，近期出現多項利好因素，預計明年樓市復現「價量齊升」，若撤辣及減息的雙重效應之下，全年樓價有力升約5%，租金亦有望延續強勢，全年或升約10%，繼續跑贏樓價。

但他指出，假如政府於明年2月底公布的財政預算案未有就樓市撤辣，以及聯儲局減息步伐較預期為慢，樓市前景勢難樂觀，再次呼籲政府從善如流，在明年撒辣令樓市盡快重拾正軌，協助帶動經濟復甦。

美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，雖然今年年底樓市表現漸見好轉，但始終反彈需時，估計2023年一手新盤成交量將錄得1.05萬宗，按年增約14.9%，但仍屬近10年次低。二手住宅成交量則估計約3.6萬宗，較去年再減約2.2%，創28年有紀錄以來最低。

至於整體物業註冊量料僅錄約5.8萬宗，則按年下跌約2.7%，勢創33年有紀錄以來的歷史新低，全年樓價料跌超過5%，連同去年跌幅，樓價從2021年歷史高位下跌逾兩成。反垷租金逆市上升，今年首11個月已升約6.9%，升至近4年新高。

另方面，去年一手成交量僅約9,100多宗，創自2013年一手銷售條例後的新低，今年宗數只略為回升至逾萬宗水平，其實仍較2021年的「正常水平」低出近四成，故一手回升只是因去年基數低，與「旺市」仍相距甚遠。

此外，步入科技大數據時代，美聯為首家地產代理引入AI大數據模型預測樓市。根據AI預測，至2024年年底，該行樓價指數將由截至12月18日止的139.04點，升至150.1點，升幅約8%。