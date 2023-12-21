胡錫進：A股再跌再加倉　已跌至2900點還恐懼甚麼

內地官媒前總編輯胡錫進今日(21日)在北京的一個論壇上大談股市，揚言「再跌再加倉」，又認為愈跌愈大機會贏回來。

內媒報道，胡錫進指自己在指數3,000多點時入市，當時英大證券首席經濟學家李大霄那些人都說差不多，因此他就相信，結果一入市後「接着降，接着降，那個底在哪裏呢」，並指「老胡居然也踩空了，不像話」。

不過，他指，別人恐懼時不要恐懼、別人貪婪時要控制自己的貪婪，就有可能贏，「所以老胡現在就抑制自己的悲觀、自己的恐懼」，他又指對未來充滿信心。

他表示，目前A股已經跌至2,900點，「還恐懼甚麽？我真的不明白」，又指「也許老胡就是傻，就讓我傻一傻吧，讓未來的時間證明到底是老胡對，還是那些罵老胡的人、嘲諷老胡的人更對」。

胡錫進表示，內地股市散戶多，主要是因為大家可能不太相信基金，他本人買了幾隻基金都賠了，跌得很慘，因此他認為基金經理人的收入應該和他一起往下降，和股民同甘苦、共患難。

對於應該股市先起來、還是樓市先起來，胡錫進指作為股民的他，就想說「當然股市應該先起來」，因為股市牽扯到兩億人，如果他們不高興，天天在網上罵，把整個環境都罵得垂頭喪氣。

他又提到，股市非常不好，出乎他意料，不過內地真的推出很多政策，所以他對股市有信心，相信無論如何都會反彈，雖然不確定在甚麼時候，但是他願意用時間買他未來的收益。