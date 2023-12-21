富豪酒店四海國際與沙特合作　擬增100間富薈酒店

備忘錄目的是以富豪酒店旗下的富薈品牌進行收購、擁有、開發和管理一系列可持續發展的酒店、 服務式公寓和創新中心，以促進中國和沙特阿拉伯在旅遊、創新和科技方面的交流。

羅寶文指，計劃在當地開設機場酒店或會議酒店，並將於明年1月至2月再到訪沙特，以了解當地機場及潛在發展項目，也會與MISA引進的潛在合作夥伴會面，看好中東的旅遊業前景。

四海國際副主席兼董事總經理羅俊圖表示，今次諒解備忘錄的資產管理平台將會考慮不同投資形式組成，例如組建合營企業、投資基金，又或在沙特或香港上市等不同形式，都會在考慮評估之列，另亦會積極考慮以四海國際集團擔任這角色，而MISA將為平台引入一些中東投資者，強調對投資者及融資渠道採開放態度。

他又提到，沙特的地價、建築成本較香港低，而且富薈酒店會利用科技、自動化技術，人手投入較少，相信投資回報較香港高，且「非常可觀」。另外，以基金形式進行，將不會增加上市公司負債。

沙特阿拉伯投資部副部長Saleh Al-Khabti表示，雙方合作是沙特在旅遊業、創新和可持續發展領域上的進程邁出新一步，去年錄逾1,800萬人入境旅遊，超過其他阿拉伯國家，並預計將在未來十年內保持每年大約11%的增長率，相信今次合作不單能探索發展的新機會，也能提升沙特的旅遊吸引力。