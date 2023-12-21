港府就最低企業稅率及最低補足稅展開諮詢

港府就實施全球最低企業稅率及最低補足稅，展開為期3個月諮詢，至明年3月20日結束，並預期於明年下半年向立法會提交立法建議。財經事務及庫務局局長許正宇表示，為履行香港的國際稅務責任及保障其徵稅權，實施香港最低補足稅，符合香港的利益。在制定建議時，會維持香港簡單、明確及低稅率的稅制，以保持本港的稅務競爭力。

本年度財政預算案已宣布，香港將於2025年起，對受涵蓋的大型跨國企業集團，實施經合組織(OECD)制定的15%全球最低稅率，若相關企業本身在港的實際稅率不足15%，屆時將要繳交最低補足稅，亦令這些企業毋須在營運的每一個稅務管轄區繳付補足稅，減輕企業負擔。

政府在修例前展開諮詢，就落實有關建議方案、最低補足稅的設計及實施，以及稅務合規和行政框架收集意見。

許氏提到，就實施全球最低稅率及香港最低補足稅而言，港府會着重減輕受涵蓋跨國企業集團的合規負擔及維持香港稅制簡單的優勢。

為減輕合規負擔和提高稅務明確性，港府在實施全球最低稅率及香港最低補足稅的整體框架中，提出了便利營商的措施。當中包括香港最低補足稅的設計，包括涵蓋範圍及稅率，將與全球最低稅率的設計一致，以確保稅制簡單；容許受涵蓋跨國企業集團決定如何在其香港實體之間分攤須繳付的香港最低補足稅，以提供彈性；在框架下提供安全港條款以減輕合規負擔及提升稅務明確性；及只要求受涵蓋跨國企業集團就全球最低稅率及香港最低補足稅提交單一的補足稅報稅表，以減輕合規負擔。