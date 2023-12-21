北角半山三房戶呎價僅1.51萬元　重返11年前

港島傳統豪宅屋苑價崩，北角半山賽西湖大廈套三房單位，最新成交價1,650萬元，呎價約15,138元，重返11年前水平，較約兩年前高位回落約38%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原林志達表示，北角半山賽西湖大廈1座低層C室，實用面積約1,090方呎，套三房間隔，享內園景，最新以1,650萬元成交，呎價約15,138元，重返11年前水平，同時亦較2021年高位回落約38%，新買家為用家。

●世紀21日昇蔡嘉駿表示，北角丹拿道丹拿花園5座高層D室，實用面積約657方呎，套三房間隔，今年11月放盤叫價1,020萬元，最終減價80萬至940萬元成交，減幅約7.8%，呎價約14,304元。

●利嘉閣吳玉蘭稱，鰂魚涌居屋康山花園4座高層D室，實用面積約484方呎，兩房間隔，附裝修，已補價自由市場以790萬元放售，最終以618萬元成交，呎價約12,769元。

●美聯周永業表示，筲箕灣廣場2座低層F室，實用面積約337方呎，兩房間隔，獲上車用家以445萬元入市，呎價約13,205元，原業主於1998年12月以約157萬元購入，轉手帳面獲利約288萬元。

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九龍區

●中原袁顯岸指，紅磡黃埔花園12月暫錄約15宗買賣，已超上月全月4宗，屋苑4期6座低層E室，實用面積約825方呎，套三房間隔，6月以1,100萬元放售，本月初降至1,030萬元，累減185萬元，以915萬元成交，呎價約11,091元，低銀行估價約8.8%。

●利嘉閣郭永峰稱，荔枝角美孚新邨6期蘭秀道19號低層A室，實用面積約554方呎，一房間隔，外區客睇樓1天即決定入市，單位7月中曾叫價620萬元，最近調整至499萬元，終以481.8萬元成交，呎價約8,697元，原業主於2013年以約470萬元購入。

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新界區

●中原陳賢欣表示，東涌映灣園16座高層F室，實用面積約563方呎，兩房間隔，11月叫價660萬元，新近減價10萬元，以650萬元沽出，呎價約11,545元，新買家為上車客，原業主持貨約6年，帳面獲利10萬元，連使費實際需蝕。

●美聯李貫甡稱，青衣區12月錄約16宗二手買賣，居屋青泰苑G座中層8室，實用面積約401方呎，兩房間隔，單位最初於已補價自由市場以560萬元放售，議價後以450萬元成交，呎價約11,222元，原業主2018年02月以520萬購入，帳蝕70萬元。

●美聯陳偉健指，葵涌新葵芳花園B座高層6室，實用面積約408方呎，兩房間隔，最初於7月時以668萬元放售，近日獲上車客洽購，最終以535萬元成交，呎價約13,115元，較最初開價累減133萬元。

●中原譚秀琼表示，元朗錦綉花園12月暫錄3宗買賣，屋苑松濤南單號屋，實用面積約902方呎，議價後以1,038萬元沽出，呎價約11,508元，新買家為外區客，原業主則於2020年以998萬元購入，持貨約3年帳面僅升值約4%。

●世紀21奇豐黎樹森稱，粉嶺牽晴間8座中層A室，實用面積約386方呎，8月初叫價560萬元，經數輪議價後，以458萬元售出，呎價約11,865元，原業主2020年3月以556萬元購入，約3年帳面蝕98萬元。

●中原歐偉基指，大圍柏傲莊II的5B座中層B室，實用面積約660方呎，套三房間隔，望山景，叫價約1400萬元，日前議價後以1,345萬元獲承接，呎價約20,379元，原業主持貨約3年帳面獲利44萬元。

●中原黎宗文表示，沙田及大圍12月暫錄約40宗二手買賣，沙田碧濤花園3期1座中層A室，實用面積約702方呎，三房間隔，5月時開價約900萬元，日前議價後以705萬元易手，呎價約10,043元，累減約195萬元，新買家為用家。

●世紀21奇豐胡國強稱，馬鞍山海濤居4座極高層D室，實用面積約626方呎，三房間隔，望全海景，放盤長達1年，叫價870萬元，獲買家以805萬元承接，減價65萬元減幅約7.5%，呎價約12,859元。

●世紀21奇豐趙詠欣指，馬鞍山夾屋雅景臺4座高層B室，實用面積約607方呎，套三房間隔，自由市場叫價730萬元，放盤長達1年半，減幅約5%，以693萬元沽出，呎價約11,417元。

●世紀21奇豐鄭達昌表示，馬鞍山居屋福安花園1座低層F室，實用面積約592方呎，三房間隔，望園景，未補價第二市場叫價450萬元，放盤1個月，議價後以418萬元成交，呎價約7,061元。

●中原柯勇指，將軍澳12月暫錄99宗二手買賣，其中嘉悅2座低層D室，實用面積約516方呎，兩房間隔，以768萬元易手，呎價約14,884元，原業主則於2015年4月以610萬元購入單位。

●美聯黃麗貞稱，將軍澳安寧花園2座低層D室，實用面積約538方呎，三房間隔，以485萬元獲買家承接單位自住，呎價約9,015元，呎價不足1萬元。

●中原李俊龍表示，將軍澳新都城2期11座低層G室，實用面積約363方呎，兩房間隔，以485萬元成交，呎價約13,361元，原業主於2007年4月以152.5萬元購入，持貨約16年帳面獲利332.5萬元。

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