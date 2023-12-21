聖誕前多個新盤推優惠　現樓特色單位開放參觀

臨近聖誕佳節，多個新盤聯同代理推出置業優惠，部分發展商於假前夕開放全新示範單位，沙田現樓項目安排周末起開放兩個頂層特色單位予特選客戶參觀。

●星凱‧堤岸兩頂層戶周末起開放予特選客戶參觀

中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸，周四(21日)首度開放兩個現樓頂層複式單位予傳媒參觀，集團營銷策劃總監楊聰永表示，全盤僅設9伙內置樓梯的頂層複式單位，該批單位名為「星‧連天」。

今日放開兩伙分別為5座50及51樓A室及B室，其中A室為全盤最大單位，實用面積2,001方呎，四房連三套房設計，大廳長形開則，樓層高度3.5米，設有長約7米大型玻璃窗，附連設面積109方呎的「L形」特大平台，享開揚城門河景及沙田市中心景緻。

單位上層寢區設有家庭廳及三個房間，主人套房空間寬敞，實用面積164方呎，擺放雙人床後仍可三邊落床，至於天台層面積772方呎，設燒烤爐及按摩浴池。

至於B單位實用面積1,569方呎，亦以四房連三套房設計，外望城門河景及沙田開揚景緻，寢區層設有四個房間，當中三個套房，天台面積657方呎，同樣附設燒烤爐及按摩浴池。

楊聰永續稱，同類單位供應罕有，當中2座49樓B室，實用面積1,505方呎，內置樓梯通往1,134方呎天台，已於今年2月以4,816萬港元沽出，呎價約32,000元，屬項目新高。而項目9月重推以來沽出49伙，套現逾5.7億元，當中約一半為內地專才買家。樓盤開售至今累售921伙，套現逾95億元。

中洲置業助理營銷策劃總監符錫龍補充，今日開放的兩個頂層複式單位，將於本周末起開放予特選客戶預約參觀。

●VAU Residence夥港置推置業家具禮券

再有發展商趁節日檔期夥拍代理行推出優惠，萬科香港發展的何文田VAU Residence，聯同香港置業送出家具禮券，總值約20萬港元。

為配合新一輪的銷售部署，由即日起至本月31日止，經由該行選購項目一手單位之首5名買家，即可獲贈價值4萬元的家具禮券，名額5個。優惠由代理行提供，將保留最終決定權。

香港置業行政總裁馬泰陽表示，項目推售以來獲家庭客、年輕人及投資者追捧，自樓市減辣後，香港人及內地客入市信心回升，預期市場購買力將持續湧現。

據政府新近公布的數據顯示，今年首11個月各項輸入人才計劃超過12萬宗已經獲批，超過去年全年逾2倍，突破歷年紀錄，去年底新增的「高才通計劃」亦超過4.7萬宗獲批。

●THE HENLEY I三房戶逾1929萬成交

●維港滙I頂層連天台單位3168萬成交 呎價3.3萬元

維港滙系列今年售出260伙，套現逾59億元。而12月則錄13宗交投，單月套現逾2.8億元。

●維港滙聯同兩代理行推置業禮遇 送出旅遊或餐飲禮券

即日起至明年1月14日，經由利嘉閣購入維港滙任何期數的首5名三房至四房買家，可獲贈價值16,800港元的旅遊禮券，總值約84,000元。而透過香港置業項目任何期數的首5名三房至四房買家，則可獲贈16,800元餐飲禮券，總值約84,000元。

此外，為增添節日氣氛，樓價持意打造兩棵13呎高巨型聖誕樹及馴鹿雪橇裝置。整個項目至今累售1,071伙，套現逾176.8億港元。

●黃大仙薈鳴部署銷售安排 申請「光纖接達樓宇標籤」

她指出，項目正在向通訊事務管理局辦公室申請成為參加光纖接達樓宇標籤計劃的樓宇，提供智能化的居住環境，光纖網絡的接入將為住戶提供高速連線。

集團營業及市務部高級經理陳永盟補充，樓盤在建造時已經考慮到住戶對於光纖網絡的需求，預先將光纖接達大廈及單位，使項目的智能設計從外到內全面涵蓋，住戶可以享受更快的網絡速度。

●日出康城凱柏峰III 457呎賣755萬元

此外，該集團及市建局等發展的旺角ONE SOHO，今日亦售出28樓A8室，實用面積310方呎，成交價695.1萬元，呎價約22,423元。