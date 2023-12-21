寶龍地產與特別小組成員訂重組條款書

條款書構成寶龍地產與特別小組訂立之協議的基礎，並待簽訂合約及特別小組完成確認盡職調查。該企及特別小組同意建議整體解決方案的若干主要條款，並承諾真誠合作，並盡商業上合理的努力，以於明年2月23日或之前商定重組支持協議的進一步詳細條款，而其將取替條款書，及隨後締結進行整體解決方案所必要的進一步協議，使其於所有重大方面與條款書一致。