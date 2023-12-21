寶龍地產與特別小組成員訂重組條款書
2023年12月21日 22:14
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寶龍地產(01238)就境外債務整體解決方案公布重大進展，提及一直積極與計劃債務持有人特別小組成員就整體解決方案進行建設性溝通，周四與特別小組成員訂立重組條款書，該小組成員分別持有計劃債務及現有票據未償還本金總額約27%及35.6%。同時，該企擬在香港或其選擇的其他適用司法權區，通過安排計劃實施整體解決方案。
整體解決方案框架有四大要點，計劃代價將由一個或多個不同選項組成，由計劃債權人選擇 包括現金及證券如寶龍地產目前持有的寶龍商業管理(09909)普通股及可轉換為寶龍地產股份的強制可轉換債券、新中期票據、新長期票據或新貸款；以現金支付的提早同意費用，金額為參與債權人所持有的提早符合條件參與債務的0.3%；以現金支付的基本同意費用，金額為參與債權人所持有的基本符合條件參與債務的0.15%；為強制可換債券、新票據及新貸款提供若干信用增級。
條款書構成寶龍地產與特別小組訂立之協議的基礎，並待簽訂合約及特別小組完成確認盡職調查。該企及特別小組同意建議整體解決方案的若干主要條款，並承諾真誠合作，並盡商業上合理的努力，以於明年2月23日或之前商定重組支持協議的進一步詳細條款，而其將取替條款書，及隨後締結進行整體解決方案所必要的進一步協議，使其於所有重大方面與條款書一致。