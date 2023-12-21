美股道指升近300點　港股夜期高水

美股周四早段反彈，道升281點，報37,363點；標指亦升38點，報4,736點；以科技股為主的納指升149點，報14,927點。港股夜期報16,684點，升71點，高水63點。

每當股市創下新高，市場上總會有人唱反調，尤其美股多年來一直有人唱淡，但長期牛市格局始終未變。最新一位唱淡美國的著名經濟學者是曾經於上世紀80年代末期力排眾議預言日本衰落的Harry Dent，他警告明年股票、房地產、加密貨幣和其他資產的巨大泡沫即將破裂，並指明年金融市場將是有史以來最慘的一次暴跌。

Dent大膽地猜測，標指可能會暴跌80%以上，達到金融危機以來的最低水平，美國平均樓價或會下跌一半，加密貨幣可能會暴跌超過90%。他深信，近年來政府過度的支出造成了資產價格泡沫，強調將到來的崩盤不會僅僅是一次修正。

企業消息方面，蘋果公司(Apple Inc.)據報正推動中國的代工廠全速生產其混合實境(MR)頭載式裝置Vison Pro，為2月推出市場作準備。另外，Apple日前亦向相關的軟件開發商發送郵件，鼓勵他們為自己的應用程式(App)進行測試，並提反饋意見。Apple股價早段升0.89%。

富銀睇好微軟Snowflake

另外，富國銀行發表其對軟件行業的展望，科網巨頭微軟(Microsoft)成為行業首選，並預期明年業界行情「整體而言積極」，質素較佳的公司可望維持出色表現。另外，富銀亦建議關注數據及人工智能(AI)概念股，並推薦股神巴菲特有份投資的數據雲公司Snowflake，以及客戶關係管理(CRM)軟件公司Braze。

不過，連股票代號都是「CRM」的CRM龍頭、道指成分股Salesforce則被下調評級至「持股觀望」，原因是其股價今年已累積相當程度的升幅，而且「下一個增長動力的來到比預期更遠」，料明年其股價以區間波幅為主。