東方日報B2：美擬增關稅　華電動車股頹

中國新能源車和太陽能產業迅速崛起，切合歐美的環保風潮。然而，西方同時憂慮廉價中國貨會威脅本土產業的生存空間，把能源轉型重要戰略物資之控制權拱手讓予意識形態不合的中國。果不其然，消息指，現屆美國政府正醞釀提高中國進口電動車、車用電池組件和太陽能發電組件的關稅。

新能源車及太陽能對中國意義重大，花旗指，內地經濟正進行「去房地產」轉型，中央冀創科、先進製造及現代化基建接力。

礙於內房對內地經濟貢獻一向高，以上論調一直受經濟學家質疑，增長動力「青黃不接」下會使內地經濟經歷不小的陣痛。花旗卻認為，新興產業的規模可能與房地產規模匹配，鞏固中國的「世界工廠」地位。

不過，消息指，華府近期再度辯論如何修正中國貨的進口關稅，對象包括電動車，暫時目標是明年初作出結論。

即使據報當局亦考慮為一些戰略意義不大的中國製消費品調降關稅，面對戰略支柱產業隨時再遭打壓，中國外交部發言人汪文斌周四批評，這是「美式保護主義」的升級版，中方堅決反對。

更巧合的是，近年飽受歐美技術封鎖的內地周四發布《中國禁止出口限制出口技術目錄》，取代2020年的版本，乍看榜上技術減30項，但納入軍民兩用，其中「稀土提煉、加工、利用」屬禁止出口，跟晶片製造、機械人製造和宣紙等另外23項技術並列。

事實上，鑑於中國電動車早就被美國加徵25%關稅，而且去年生效的《降低通脹法案》（IRA）已將中國製部件達到一定比例的電動車排擠出購置稅優惠，門檻並會逐漸提高，市場人士相信，華府再加稅對美國消費者的影響很小。

單看基本面，滙豐環球研究相信，電動車定價及去庫存壓力依然存在，廠商年底降價促銷或將持續，但考慮到鋰價調整會改善電池成本，或局部緩和競爭下的盈利壓力，推薦比亞迪和理想，評級均為「買入」，目標價比周三收市分別高95%及68%。

滙豐看好內地電動車滲透率明年再提高，意味戰略產業有內需支撐。不過，中國面對的經濟難題還有吸引外資。商務部公布，內地今年首11個月，新設立外商投資企業約4.8萬家，按年增長36.2%，實際使用外資金額(FDI)卻按年下降10%，錄1.04萬億元人民幣，跌幅大過今年首10個月。

內地早前停止公布以美元計的FDI已引發關注；若翻查去年同期數據，可推算出，以人民幣計價，上月為533.2億元人民幣，或按年跌19.49%。綜觀首11個月，製造業跌2.1%，其中高技術製造升1.8%；服務業則跌15.9%。