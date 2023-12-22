道指升322點 金價靠穩

●踏入亞洲時段，美匯指數報101.76；港匯見7.809；離岸人民幣(CNH)報7.1442；美元兌日圓處141.98；歐元報1.1010，英鎊報1.2688。現貨金價處2,050美元。布油報79.12美元，紐油報73.89美元。比特幣企43,900美元。道指期貨跌114點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水逾100點。

●道指周四收市報37,404點，升322點或0.87%。標指收報4,746點，升48點或1.03%；納指收報14,963點，升185點或1.26%。

●英國富時100指數收報7,694點，跌20點或0.27%。德國DAX指數收報16,687點，跌45點或0.27%。法國CAC指數收報7,571點，跌12點或0.16%。

●港股ADR指數按比例計算，收報16,732點，升119點。

●12月夜期期指收報16,683點，升70點，高水62點。

●紐約2月期油收市報每桶73.89美元，跌33美仙，跌幅0.44%。倫敦布蘭特2月期油收報每桶79.39美元，跌31美仙，跌幅0.39%。

●紐約2月期金收市報每安士2,051.3美元，升3.6美元，升幅0.18%。

●日本股市早段升近100點，南韓及澳洲股市向好。

●日本央行會議紀錄顯示，多位成員表示必須維持孳息曲線控制(YCC)，以繼續支持薪資增長。

●美國第三季GDP按季終值增長4.9%，低過預期及初值。

●美國上周新申領失業援助人數增至20.5萬人，少過預期。

●美國12月費城聯儲製造業指數意外惡化至負10.5，新訂單指數急跌。

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