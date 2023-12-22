Nike降全年收入預測　擬削156億成本　股價市後挫逾11%

Nike季度業績出爐，期內收入低於市場預期，並調低全年收入增長預測，同時公布未來3年削減約20億美元(約156億港元)成本的計劃。Nike股價在市後延長交易時段挫逾11%，報108.21美元，極為依賴Nike產品的零售商Foot Locker市後也跌約7%。

Nike目前預計，全年收入增長約1%，之前預期錄得中個位數增長。財務總監Matthew Friend在電話會議上表示，上季在提供業績指引時，強調公司經營環境中的一些風險，包括美元轉強對外幣換算、假期季節的消費者需求，以及下半年批發訂單的影響，上述風險的影響在未來將變得更加明顯。他又指，新的展望反映宏觀不利因素增加，尤其是在大中華區和歐洲、中東和非洲地區。

在截至今年11月30日第二財季，Nike收入133.88億美元，按年增1%，低於市場預期的134.3億美元；不過每股盈利1.03美元，好過預期的0.85美元。

環顧各市場收入，期內亞太及拉丁美洲達到18.05億美元，按年升13%，升幅稱冠各市場；大中華地區升4%至18.6億美元，不及市場預期的19.5億美元；歐洲、中東及非洲錄得35.67億美元，升2%，遜預期；北美地區則跌4%至56.25億美元。

至於其他財務數據，Nike毛利率為44.6%，按年增1.7個百分點，稍為高於預期，扭轉過去6個季度向下的趨勢。庫存也下降14%至80億美元。

Nike公布未來3年擬削減20億美元成本，可能節省成本的範疇包括簡化產品種類、提高自動化及科技使用、精簡組織，以及利用組織規模來提高效率。Nike又預計，今季將產生4億至4.5億美元的重組費用，主要與員工遣散費有關。

外媒之前報道，Nike在過去幾周一直在悄悄裁員，並表示正計劃更廣泛的重組，其中招聘、採購、品牌、工程、人力資源及創新等部門都遭到裁員。