【高盛推介】美指長假期前造好　市場憧憬減息

高盛(亞洲)有限責任公司：有評級機構表示，早前美歐英貨幣政策利率或已到達本輪收緊周期的頂點，並料美國聯儲局、歐洲央行及英倫銀行下一個貨幣政策的行動或將減息。美股周四(21日)造好，當中納指升幅最大，升203點或約1.2%。道指及標指則分別升322及48點，升約0.9及1%。

觀察個股輪證資金流向，納指好倉於本周三(20日)錄得小量資金流入後，昨日獲資金轉向沽出。淡倉於上周五(15日)至本周三共錄得約150萬元資金流入後，昨日獲資金轉向沽出。

道指方面，好倉於本周一(18日)至本周三共錄得約30萬元資金流入後，昨日獲資金轉向沽出。淡倉於上周五至本周三共錄得約400萬元資金流入後，昨日獲資金轉向沽出。

標指方面，好倉於本周三及本周四(21日)錄得小量資金流入。淡倉於本周一至本周四共錄得約30萬元資金流入。

由於長假期，美股下周一(25日)將休市，下周二(26日)復市，而港股則於下周三(27日)復市。因此投資者在部署時，宜注意產品的時間值損耗，以及選擇合適市況的條款產品，以控風險。

蘋果、特斯拉及字母公司認股證條款：

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