【高盛推介】友邦、平保反彈 長假期前輪證點部署？
2023年12月22日 11:17
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高盛(亞洲)有限責任公司：友邦(01299)昨日(21日)跌約1.6%，今(22日)早反彈，早上至今在66.8至67.8港元間上落。現報66.8元，升約0.8%，升幅跑贏大市。友邦持續進行回購，據其報表披露，友邦昨日於聯交所回購202.22萬股，涉資約1.34億元。
平保(02318)昨日無升跌，今早於低位反彈，早上高開約0.2%後曾倒跌，現報33.2元，無升跌。平保公布，今年首11個月，四家控股子公司原保險合同保費收入合共7,383.78億元人民幣，按年增4.5%。
觀察個股輪證資金流向，友邦好倉於昨日獲資金轉向流入，有約230萬元。
平保方面，好倉於近期獲資金持續吸納，本周一至本周四(18至21日)皆錄得資金流入，合共約360萬元。淡倉於本周三(20日)錄得約60萬元資金流入後，昨日獲資金轉向沽出。
由於長假期關係，投資者在部署時應注意產品的時間值損耗將加快，並且開市後，股價或會因長假期時的消息而變得波動，因此在部署時亦應考慮投資取態，選擇合適條款的產品以控風險。
友邦購(21958)，行使價73.15元，2025年9月23日到期，實際槓桿3.6倍，長年期、貼價。
友邦購(18983)，行使價80.85元，2024年6月25日到期，實際槓桿9倍，高槓桿、低面值。
友邦沽(19843)，行使價54.75元，2024年3月14日到期，實際槓桿12.3倍，2個月期以上產品最高槓桿之一。
平安購(21156)，行使價46.05元，2024年6月25日到期，實際槓桿8倍，低面值、高槓桿。
平安購(22202)，行使價38元，2024年6月28日到期，實際槓桿6.4倍，今天新上市、最貼價條款。
友邦及平保牛熊證條款：
友邦牛(52766)，收回價60元，行使價59.4元，換股比率100，槓桿比率7.8倍。
友邦熊(53786)，收回價90元，行使價90.6元，換股比率100，槓桿比率3倍。
平安牛(62402)，收回價25元，行使價24.4元，換股比率100，槓桿比率3.6倍。
平安熊(63885)，收回價60元，行使價60.6元，換股比率100，槓桿比率1.3倍。
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