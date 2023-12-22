姚浩然：恒指上萬七點收爐？中海油等呢個價收集...
2023年12月22日 11:41
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港股近期持續於16,000點至16,800點徘徊，亨達財富管理董事總經理姚浩然表示，留意到近期於美國上市的中概股表現轉強，有助推動港股向上。周四(21日)A股收市亦向上，姚認為，A股如能繼續靠穩，恒指應能企穩16,800點位置，下周收爐仍有望挑戰17,000點水平。
紐約期油周四低見每桶72.44美元，姚認為，紐約期油可以炒區間，料68美元附近有支持，上方75美元有阻力。但他預料明年美國經濟增長將會放緩，油價難有大升空間。而港股「三桶油」方面，姚表示，因息率較高，其中12港元以下的中海油(00883)較吸引，長線可用作收息。
今日新股市場非常熱鬧，分別有跨境電子商務物流服務供應商泛遠國際(02516)、內地黃金勘探、開採及加工公司集海資源(02489)、生物製藥公司君聖泰醫藥(02511)及普洱茶公司瀾滄古茶(06911)四隻新股在主板上市。
4隻新股暗盤價個別發展，泛遠國際暗盤價曾升逾3成。姚認為，泛遠國際的業績一般，毛利率只有單位數，吸引力較低，感覺現時仍以炒供求為主，有貨者可在1.2元水平減持一半注碼，而未有貨的投資者就不建議買入。至於其餘三隻新股的業績亦不吸引，不建議買入。