姚浩然：恒指上萬七點收爐？中海油等呢個價收集...

港股近期持續於16,000點至16,800點徘徊，亨達財富管理董事總經理姚浩然表示，留意到近期於美國上市的中概股表現轉強，有助推動港股向上。周四(21日)A股收市亦向上，姚認為，A股如能繼續靠穩，恒指應能企穩16,800點位置，下周收爐仍有望挑戰17,000點水平。

4隻新股暗盤價個別發展，泛遠國際暗盤價曾升逾3成。姚認為，泛遠國際的業績一般，毛利率只有單位數，吸引力較低，感覺現時仍以炒供求為主，有貨者可在1.2元水平減持一半注碼，而未有貨的投資者就不建議買入。至於其餘三隻新股的業績亦不吸引，不建議買入。