內地擬加強規管網遊消費　網遊股全線急瀉

意見稿提到，網絡遊戲不得設定每日登入、首次儲值、連續儲值等誘導性獎勵。網路遊戲出版經營單位不得以炒作、拍賣等形式提供或縱容虛擬道具高價交易行為。所有網路遊戲須設定用戶儲值限額，並在其服務規則中予以公示，對用戶非理性消費行為，應進行彈出式警告提醒。

此外，意見稿提及規範遊戲幣發放，擬規定網路遊戲幣的使用範圍僅限於兌換本身提供的網路遊戲產品和服務，不得用於支付、購買實體或兌換其它單位的產品和服務；不得向用戶提供網路遊戲幣兌換法定貨幣的服務，網路遊戲出版經營單位終止提供網絡遊戲產品和服務，以法定貨幣方式或用戶接受的其它方式退還用戶尚未使用的網路遊戲幣的情況除外