2023券商業績透視　富途Q3交靚績背後靠咩突圍？

2023年快將過去，回顧年內市場引頸以待的「東升西降」雖然落空，不過高息環境卻令外界重新注視敍造定存等傳統投資機遇，加上臨近年底美股屢創新高，均印證金融市場「有危就有機」。在此背景下，本港科技龍頭券商富途證券近期推出主打高收益靈活的「富途現金寶」，宣傳攻勢在巴士、電視等平台不乏蹤影，業務發展多元且緊貼投資動向，成為少數在港股大悶市的背景之中仍然強勢出擊的券商。

富途證券上述行動背後，其資本實力亦可見一斑。細看母企富途控股最新公布的業績，不難發現截至9月30日止的第3季，收入按年增長36.2%，至26.5億港元(約3.385億美元)，並帶動期內Non-GAAP淨利潤達11.58億港元(約1.48億美元)，按年升幅43.7%。

值得留意的是，港人熟悉的「富途牛牛」，以及主攻新加坡、日本、加拿大等海外市場的「moomoo App」，截至上季累積註冊用戶數已達2,109萬，按年再升10.1%；單計上季，富途新開戶人數亦增長11.4%，至349萬戶。在香港，富途牛牛用戶已佔香港成年人口逾四成。

勢頭未減，富途更於今年8月在尖沙咀彌敦道旺區開設佔地4,437方呎的「富途實體店」，特設講座及交流活動的空間，方便交流投資心得及提升體驗之餘，亦有不少KOL在店內舉行講座，帶挈了不少投資者關注。

其品牌亦獲國際評級機構標準普爾加持，事關標準普爾已經連續3年給予富途投資級長期主體信用評級為「BBB-」，前景展望「穩定」，寓意公司信譽高、違約風險細，值得信賴，亦正因背景及聲譽良好，富途的多元業務一直成為投資者資產配置之選。

其中「富途現金寶」第3季持倉金額按年升幅翻倍、同期香港市場持倉人數升近4倍。此外，富途買美股亦不乏粉絲，2017年他們是全港首家推出全民免費美股LV1報價的平台，掀起本港買賣美股的熱潮，時至今日富途用戶已經可以享有免費美股LV2報價。至於今年「美股七雄」表現升幅逾70%，威盡環球金融市場，這個背景亦帶挈富途控股第3季美股成交量高達8,044億港元，印證他們今年初破天荒推出的24小時美股交易功能，吸引了不少投資者捕捉美股升浪。

不僅如此，富途牛牛平台亦提供多元衍生品，當中包括愈來愈多人參與的期權，為投資者提供另一投資工具選擇。在富途新研發的期權頁面內，提供了「好易上手」等的期權教學。

在業務拓展及營銷策略上，不難看見富途在多元產品覆蓋上的決心，從今年大推現金寶(貨幣基金)、債券等操作富途都走得較前，來年到底公司有甚麼板斧應對，投資者亦拭目以待。