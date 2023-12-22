電能夥長建注資旗下澳洲配電商 涉資逾30億
2023年12月22日 14:56
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電能實業(00006)公布，旗下Sigerson、長江基建旗下Chistar等，共同就位於澳洲南澳洲省的電力配電商SAPN的資本結構調整訂立一份總實施協議。
協議指出，Sigerson與Chistar同意，於明年1月1日分別認購長江基建/電能實業合夥人股東約1.01億股及8,360萬股普通股，認購價分別為3.19億澳元(約16.78億港元)及2.63億澳元(約13.87億港元)。
長江基建/電能實業合夥人及Spark合夥人同意根據每一合夥人各自所佔SAPN之權益比例，向SAPN提供5.82億澳元(約30.65億港元)及5.6億澳元(約29.45億港元)之普通資本。
認購股份交易將由Sigerson及Chistar於生效日期繳付所需資金，而相關資金將全部來自SAPN還款總額11.43億澳元(約60.11億港元)。Sigerson及Chistar將分別使用當中的3.19億澳元(約16.78億港元)及2.63億澳元(約13.87億港元)，繳付認購股份交易的總認購價5.82億澳元(約30.65億港元)。