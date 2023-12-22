【7年新低】樓價指數按周再跌0.42%　重返2017年初水平

中原城市領先指數最新報149.36點，按周跌約0.42%，連跌5周共約2.98%，指數創近7年新低，重返2017年3月初時水平。今周樓價指數是反映11月27日港元1個月同業拆息創16年新高及恒指失守萬七點當周的市況，利率維持高企，二手成交淡靜，樓價走勢繼續向下。2023年CCL暫跌約4.73%，指數比今年4月168.40點高位累跌約11.31%，亦較2021年8月191.34點歷史高位跌約21.94%。

CCL向下迫近年底目標148點，只差約1.36點或0.91%，相信2023年全年樓價跌約5%。新盤低價促銷及地價大跌的情況下，短期樓價走勢仍然疲弱，但息口見頂及明年可能減息，跌幅將略為收窄，估計2024年新春前CCL進一步下試146點水平。12月19日政府公布「新資本投資者入境計劃」，對本地二手樓價的影響將於2024年1月中旬公佈的CCL才開始反映。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報149.76點，按周跌約0.35%。CCL(中小型單位)報148.19點，按周跌約0.52%。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊跌5周，分別累跌約2.91%及約3.15%。CCL(大型單位)報155.19點，按周微升約0.05%，連跌14周後回穩。CCL Mass、CCL(中小型單位)及CCL(大型單位)分別重返2017年2月中、2月底及5月中時水平。

四區樓價三跌一升。新界東CCL_Mass報162.36點，按周跌約2.02%。新界西CCL_Mass報138.21點，按周跌約0.02%。九龍CCL_Mass報143.62點，按周跌約0.19%。新界東及九龍樓價齊跌5周，分別累跌約4.29%及約2.95%。港島CCL_Mass報152.00點，按周升約0.32%。港九市區樓價指數維持近7年低位，新界兩區則為逾6年半新低。

2023年計，CCL跌約4.73%，CCL Mass跌約4.19%，CCL(中小型單位)跌約4.23%，CCL(大型單位)跌約6.88%，港島跌約2.50%，九龍跌約4.75%，新界東跌約4.50%，新界西跌約4.96%。