道期挫130點　油價升1%　聚焦美個人消費開支數據

2023年12月22日 16:45
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    美匯指數報101.395；港匯見7.8132；離岸人民幣(CNH)報6.1433；美元兌日圓報142.26；歐元處1.1011；英鎊報1.2706。金價報2,050.9美元。油價升1%，布油報79.85美元，紐油處74.64美元。比特幣跌至43,699美元。道指期貨跌130點。
    焦點數據：
    21:30 加拿大10月國內生產總值
    21:30 美國11月核心個人消費支出平減指數
    21:30 美國11月個人消費
    21:30 美國11月個人所得
    21:30 美國11月非國防資本物品訂單(扣除飛機
    21:30 美國11月非國防資本物品銷貨(扣除飛機)
    21:30 美國11月耐用品訂單
    21:30 美國11月非國防資本財運輸(扣除飛機)
    23:00 美國12月密歇根大學消費者信心指數
    23:00 美國11月新屋銷售
    ●港股長假期前先升後跌，恒生指數高開121點後最多漲236點，高見16,857點。然而，內地擬加強監管網遊，相關股份急瀉，拖累大市倒跌，恒指收市報16,340點，跌280點或1.69%。恒指全星期跌451點，跌幅2.68%；科指全周跌232點或6.13%。
    -滙控：出售加國分支予皇家銀行獲批，積極考慮派特別息。
    -內地擬加強規管網遊消費，相關股份全線下挫。
    -申洲國際曾挫8%，大客Nike降全年收入預測。
    -電能夥長建注資旗下澳洲配電商，涉資逾30億。
    ●內地A股由早上偏軟，之後轉升，不過最後跌市收場，其中滬綜指跌3點或0.13%，收報2,914點，成交3,274.98億元人民幣。
    -冀谷消費？五大內銀降存款利率，相隔3個月再下調。
    香港經濟：
    ●積金評級：12月MPF人均料賺1900元，全年勢錄正回報。
    外地經濟：
    ●英國修正第三季GDP，按季錄負增長0.1%。　
    ●美七大科技股今年爆升，沽空投資者慘蝕1.3萬億。
    ●著名大學研究：美國銀行業面臨過萬億元損失...
    ●日央行會議紀錄：必須維持YCC撐薪資增長。
    中美角力：
    ●貿戰再升溫！中國禁稀土加工技術外傳，歐美好大鑊？
    ●美商務部下月將調查美企採購中國晶片情況。
    企業消息：
    ●殼牌傳擴大裁員範圍，以削減成本提高競爭力。
    ●紅海危機：運費狂飆3倍，IKEA產品運送延誤。
    ●Nike降全年收入預測，擬削156億成本，股價市後挫逾11%。