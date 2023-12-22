道期挫130點 油價升1% 聚焦美個人消費開支數據
2023年12月22日 16:45
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美匯指數報101.395；港匯見7.8132；離岸人民幣(CNH)報6.1433；美元兌日圓報142.26；歐元處1.1011；英鎊報1.2706。金價報2,050.9美元。油價升1%，布油報79.85美元，紐油處74.64美元。比特幣跌至43,699美元。道指期貨跌130點。
焦點數據：
21:30 加拿大10月國內生產總值
21:30 美國11月核心個人消費支出平減指數
21:30 美國11月個人消費
21:30 美國11月個人所得
21:30 美國11月非國防資本物品訂單(扣除飛機
21:30 美國11月非國防資本物品銷貨(扣除飛機)
21:30 美國11月耐用品訂單
21:30 美國11月非國防資本財運輸(扣除飛機)
23:00 美國12月密歇根大學消費者信心指數
23:00 美國11月新屋銷售
●港股長假期前先升後跌，恒生指數高開121點後最多漲236點，高見16,857點。然而，內地擬加強監管網遊，相關股份急瀉，拖累大市倒跌，恒指收市報16,340點，跌280點或1.69%。恒指全星期跌451點，跌幅2.68%；科指全周跌232點或6.13%。
-滙控：出售加國分支予皇家銀行獲批，積極考慮派特別息。
-內地擬加強規管網遊消費，相關股份全線下挫。
-申洲國際曾挫8%，大客Nike降全年收入預測。
-電能夥長建注資旗下澳洲配電商，涉資逾30億。
●內地A股由早上偏軟，之後轉升，不過最後跌市收場，其中滬綜指跌3點或0.13%，收報2,914點，成交3,274.98億元人民幣。
-冀谷消費？五大內銀降存款利率，相隔3個月再下調。
香港經濟：
●積金評級：12月MPF人均料賺1900元，全年勢錄正回報。
外地經濟：
●英國修正第三季GDP，按季錄負增長0.1%。
●美七大科技股今年爆升，沽空投資者慘蝕1.3萬億。
●著名大學研究：美國銀行業面臨過萬億元損失...
●日央行會議紀錄：必須維持YCC撐薪資增長。
中美角力：
●貿戰再升溫！中國禁稀土加工技術外傳，歐美好大鑊？
●美商務部下月將調查美企採購中國晶片情況。
企業消息：
●殼牌傳擴大裁員範圍，以削減成本提高競爭力。
●紅海危機：運費狂飆3倍，IKEA產品運送延誤。
●Nike降全年收入預測，擬削156億成本，股價市後挫逾11%。