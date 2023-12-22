道期挫130點　油價升1%　聚焦美個人消費開支數據

美匯指數報101.395；港匯見7.8132；離岸人民幣(CNH)報6.1433；美元兌日圓報142.26；歐元處1.1011；英鎊報1.2706。金價報2,050.9美元。油價升1%，布油報79.85美元，紐油處74.64美元。比特幣跌至43,699美元。道指期貨跌130點。

焦點數據：

21:30 加拿大10月國內生產總值

21:30 美國11月核心個人消費支出平減指數

21:30 美國11月個人消費

21:30 美國11月個人所得

21:30 美國11月非國防資本物品訂單(扣除飛機

21:30 美國11月非國防資本物品銷貨(扣除飛機)

21:30 美國11月耐用品訂單

21:30 美國11月非國防資本財運輸(扣除飛機)

23:00 美國12月密歇根大學消費者信心指數

23:00 美國11月新屋銷售

●港股長假期前先升後跌，恒生指數高開121點後最多漲236點，高見16,857點。然而，內地擬加強監管網遊，相關股份急瀉，拖累大市倒跌，恒指收市報16,340點，跌280點或1.69%。恒指全星期跌451點，跌幅2.68%；科指全周跌232點或6.13%。

-滙控：出售加國分支予皇家銀行獲批，積極考慮派特別息。

-內地擬加強規管網遊消費，相關股份全線下挫。

-申洲國際曾挫8%，大客Nike降全年收入預測。

-電能夥長建注資旗下澳洲配電商，涉資逾30億。

●內地A股由早上偏軟，之後轉升，不過最後跌市收場，其中滬綜指跌3點或0.13%，收報2,914點，成交3,274.98億元人民幣。

-冀谷消費？五大內銀降存款利率，相隔3個月再下調。

香港經濟：

●積金評級：12月MPF人均料賺1900元，全年勢錄正回報。

外地經濟：

●英國修正第三季GDP，按季錄負增長0.1%。

●美七大科技股今年爆升，沽空投資者慘蝕1.3萬億。

●著名大學研究：美國銀行業面臨過萬億元損失...

●日央行會議紀錄：必須維持YCC撐薪資增長。

中美角力：

●貿戰再升溫！中國禁稀土加工技術外傳，歐美好大鑊？

●美商務部下月將調查美企採購中國晶片情況。

企業消息：

●殼牌傳擴大裁員範圍，以削減成本提高競爭力。

●紅海危機：運費狂飆3倍，IKEA產品運送延誤。

●Nike降全年收入預測，擬削156億成本，股價市後挫逾11%。