油塘冰廠獲准建522伙分層住宅

油塘工業區已逐步轉型為住宅區，區內再有工廠重建住宅規劃申請獲通過，保利達集團或有關公司持有的油塘冰廠，周五(22日)獲城規會批出規劃許可，准建522伙分層住宅。

不過，今次獲通過的規劃申請，僅針對由申請人持有的油塘海旁地段第71號，即油塘灣冰廠現址，地盤面積約32,293方呎，地積比率准由4.5倍，放寬至5倍，可發展1幢樓高32層的住宅大樓，總樓面約161,463方呎。

此外，荃灣橫窩仔街卓悅集團中心連同毗鄰工廈，亦於今日獲城規會批准發展分層住宅，提供629個單位。

該地盤同樣位於綜合發展商，申請範圍涵蓋利興強中心、東昌工業大廈及露天貨倉，獲准以地積比率6倍，興建4幢樓高29層的住宅樓宇，另設地庫停車場及平台，總樓面約305,264方呎。

不過，申請人僅持有卓悅集團中心，而該廈將劃為地盤A，提供1幢29層高商住建築物，並額外加入0.62倍非住宅地積比率，於低層興建提供100個名額的幼兒中心，提供261個單位，樓面面積約133,894方呎。而毗鄰工廈及露天貨倉業權分散。