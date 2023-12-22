港銀9月底內地相關不良貸款比率升至2.68%

香港金融管理局刊發季報，本次講銀行業概況，提及本港銀行零售業務今年首3季淨利息收入按年增長43.7%，淨息差（淨利息收益率）按年擴闊0.51個百分點至1.68%，除稅前經營溢利按年增長88.8%，其中69.9個百分點由淨利息收入之增長所貢獻，並抵銷到貸款減值撥備增加的不利影響。

資產質素方面，9月底港銀的特定分類貸款佔貸款總額1.61%，按季續升0.11個百分點，按季則升0.42個百分點。關注類貸款之比率為1.9%，按季回落0.03個百分點。

信用卡貸款拖欠比率按季微升0.02個百分點至0.28%，撇帳率以年率為1.88%，按季升0.12個百分點；住宅按揭貸款拖欠比率則保持穩定，僅0.07%。金管局稱，資產質素整體維持穩定。

不過，市場最關注的無疑是依然「半生不死」的內房會否衝擊本港銀行體系。季報顯示，9月底，港銀之內地相關特定分類貸款佔內地相關貸款2.68%，按季續升0.27個百分點，按年則升0.88個百分點。

這某程度要考慮到內地融資成本下滑，不少內地企業直接在國內借錢，好過以貶值後的匯率償還上升的利息，因此內地相關貸款餘額按季也縮2.02%至4.025萬億元，按年則縮8.27%。