銀主物業蔓延資助房屋　鴨脷洲、黃大仙公屋新錄銀主放盤

經濟不穩樓市下行，愈來愈多物業淪為銀主盤，市場近日一口氣新增10項該類物業，連用家主導的未補價第二市場公屋，亦接連爆出銀主單位，港島及九龍公屋各有同類新增單位放售。

市場消息指出，鴨脷洲利東邨東業樓高層2室，實用面積約381方呎，銀主放盤開價約272萬元，每呎叫價約7,139元。資料顯示，該座一個低層同室單位，面積與座向相同，於2021年6月以310萬元未補價轉售，反映是次叫價，較兩年半前的低樓層單位還要低逾一成。

黃大仙竹園北邨也有單位新近淪為銀主盤，屋邨橡園樓高層6室，實用面積約443方呎，放售價約255萬元，呎價約5,756元。據香港房屋委員會資料，一個同面積的高層單位，今年7月做價高位曾達295萬元。

此外，房協青衣綠悠雅苑1座高層A室，實用面積約550方呎，銀主近日亦推出市場放售，已補價自由市場叫價820萬元，未補價第二市場放盤價則為660萬元，每方呎分別約14,909及12,000元。

至於港島居屋王鰂魚涌康山花園，也有已補價單位最新成為銀主貨，該盤2座中層E室，實用面積約431方呎，銀主開價658萬元，呎價約15,266元。