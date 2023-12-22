清水灣傲瀧三房1570萬成交　持貨5年貶價近兩成

樓市蝕讓成交不斷湧現，清水灣傲瀧三房連套房單位以1,570萬元成交，原業主持貨約5年半，帳面虧損約370萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原高偉鴻表示，上環西浦中層B室，實用面積約884方呎，套三房間隔，放盤叫價2,100萬元，放盤不足一周即獲以1,898萬元承接，呎價約21,471元，新買家為本地用家。

●世紀21日昇蔡嘉駿指，北角城市花園7座低層D室，實用面積約966方呎，套三房設計，望園景，成交價1,300萬元，原業主初時叫價達1,480萬元，最終減價180萬元成交，減幅達12.1%，呎價約13,458元。

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九龍區

●中原吳國豪指，紅磡都會軒2座高層11室，實用面積約468方呎，一房間隔，最新以710萬元成交，呎價約15,171元，原業主早於2003年8月僅以261萬元買入，持貨約20年帳面獲利449萬元。

●美聯林智明稱，土瓜灣傲雲峰2座高層B室，實用面積約664方呎，三房間隔，以1,186萬元承接，呎價約17,861元，原業主於2004年2月以約292.1萬元購入，持貨約19年帳面獲利893.9萬元，單位升值約3倍。

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新界區

●中原周毅麒表示，荃灣12月錄約29宗二手買賣，麗城花園2期9座低層C室，實用面積約572方呎，三房間隔，享山景，9月初放盤叫價628萬元，11月底減至560萬元，近日獲用家洽購，「翻睇」議價至深夜，斥540萬元承接，呎價約9,441元。

●祥益黃慶德指，屯門新屯門中心1座高層E室，實用面積約597方呎，三房間隔，內地專才見單位附設裝修，原業主願意調整價格，累減52萬元，加上受惠於「先免後徵」政策，決定以468萬元購入上址自住，呎價約7,839元。

●中原蔡堅濤表示，上水蔚翠花園3座中層G室，實用面積約716方呎，套三房間隔，去年8月開價約820萬元，近期減至650萬元，議價後以601.8萬元獲承接，累減約218.2萬元，呎價約8,405元，新買家為換樓客。

●美聯吳偉文稱，粉嶺寶榮樓高層C室，實用面積約505方呎，三房間隔，最初以270萬元放售，近日獲上車客洽購，議價40萬元後，以230萬元成交，呎價約4,554元，原業主1973年以5.2萬購入，持貨約50年帳面升值逾43倍。

●利嘉閣鄭文偉表示，大埔悠然山莊11座高層A室複式特色戶，實用面積約1,878方呎，連約291方呎台及約702方呎天台，原業主放盤逾1年，原先開價2,380萬元，最終累減至1,738萬元連車位易手，呎價約9,255元。

●世紀21奇豐蔡蓓指，馬鞍山居屋錦暉苑高層1室，實用面積約455方呎，兩房間隔，未補價第二市場叫價550萬元，放盤兩個月，減幅約8.2%，以505萬元沽出，呎價約11,099元。

●世紀21奇豐廖振雄表示，清水灣傲瀧7座高層C室，實用面積約1,146方呎，套三房連工人房間隔，望內園景，終以1,570萬元成交，呎價約13,700元，原業主於2018年5月以1,940萬元購入，帳面虧蝕370萬元。

●中原李俊龍指，將軍澳居屋煜明苑A座中層8室，實用面積約647方呎，可作三房間隔，未補價第二市場以綠表價483萬元易手，呎價約7,465元。

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