新盤年底積極部署推售　黃大仙薈鳴料搶闡

臨近年底，有發展商積極籌備推盤。黃大仙項目吼準明年初的檔期，力爭成為2024年的新盤頭炮項目。同時，沙田新盤增加提早成交回贈吸客。

●黃大仙薈鳴部署1月初上載價單

●元朗洪水橋滙都I夥中原推優惠吸客

●屯門OMA by the Sea單日沽2伙 共涉逾2,096萬元

●何文田譽林三房呎價約22,935元

●何文田皓畋三房2,900萬元重新沽出

●沙田星凱‧堤岸享最多12%提前成交回贈

中洲置業營銷策劃總監楊聰永指出，旗下沙田星凱‧堤岸於周五(22日)售出2座9樓F室，實用面積774方呎，採三房套連工作間設計，以1,431.8萬元成交，呎價約18,499港元。項目最新修訂價單，若買家簽署臨時合約的日期後第90日或之前付清樓價，可享12%現金回贈。

●旺角千望一房連書床售556萬元

●沙頭角尚澄一房呎價約10,789元

●黃竹坑站晉環單日錄兩宗終止交易

路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，於周五(22日)錄得兩宗終止交易，本月累錄10宗同類個案。最新涉及的單位包括1B座41樓A室，實用面積919方呎三房，原本在2021年5月以3,518.8萬元售出，當時呎價約38,289元。另一伙為2A座23樓F室，實用面積728方呎三房，原本在2021年5月以2,308.6萬元售出，當時呎價約31,712元。