新盤年底積極部署推售 黃大仙薈鳴料搶闡
2023年12月22日 21:52
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臨近年底，有發展商積極籌備推盤。黃大仙項目吼準明年初的檔期，力爭成為2024年的新盤頭炮項目。同時，沙田新盤增加提早成交回贈吸客。
●黃大仙薈鳴部署1月初上載價單
宏安地產(01243)發展的黃大仙薈鳴，周五(22日)公布部署明年初推出市場。該公司執行董事程德韻表示，該盤將於1月初上載樓書，緊接推出的首張價單將提供約50伙，目標成為2024年頭炮新盤，樓盤的定價會參考東九龍物業及同區二手屋苑。
●元朗洪水橋滙都I夥中原推優惠吸客
泛海集團(00129)旗下的元朗洪水橋滙都I，自本月初增加現金回贈及優惠後，約兩周售出17伙，周五(22日)最新公布聯同中原地產推出置業優惠。由即日起至2024年1月15日期間，經該行購入上述項目單位的首6名買家，將可獲贈價值約1萬港元的「節慶星級餐飲禮券」
●屯門OMA by the Sea單日沽2伙 共涉逾2,096萬元
永泰地產(00369)旗下屯門OMA by the Sea，周五(22日)連沽兩伙，共涉及2,096.6萬元。上述單位包括第1座11樓A1室，實用面積828方呎，屬兩房連套房間隔，設工作間，享海景，連同1個車位以1,027.8萬元售出，呎價約12,413元。另1伙沽出單位為第1座15樓A1室，面積及開則相若，連1個車位成交價為1,068.8萬元，呎價約12,908元。
●何文田譽林三房呎價約22,935元
永義國際(01218)旗下的何文田譽林，最新以1,729.3萬元售出6樓B室，實用面積754方呎，三房間隔，呎價約22,935元。
●何文田皓畋三房2,900萬元重新沽出
嘉里建設(00683)旗下何文田皓畋，周五(22日)重新售出早前遭終止交易的三房單位，惟成交價較接近4年前平400萬元。上述為10座8樓A室，實用面積943方呎，三房連工作間間隔，原本在2020年2月以3,300萬元售出，當時呎價約34,995元，惟交易在本周一(18日)終止，現時重新售出，最新成交價為2,900萬元，最新呎價約30,753元，較2020年2月低約12%。
●沙田星凱‧堤岸享最多12%提前成交回贈
中洲置業營銷策劃總監楊聰永指出，旗下沙田星凱‧堤岸於周五(22日)售出2座9樓F室，實用面積774方呎，採三房套連工作間設計，以1,431.8萬元成交，呎價約18,499港元。項目最新修訂價單，若買家簽署臨時合約的日期後第90日或之前付清樓價，可享12%現金回贈。
●旺角千望一房連書床售556萬元
遠洋集團(03377)旗下旺角千望，日前推出兩伙單位減價發售，其中一伙於周五(22日)以556.76萬元售出，為11樓A室，實用面積319方呎，屬一房連書房間隔，呎價約17,453元。
●沙頭角尚澄一房呎價約10,789元
遠東發展(00035)的沙頭角尚澄，周五(22日)錄得2座3樓M室的成交，實用面積373方呎，一房間隔，成交價402.42萬元，呎價約10,789元。
●黃竹坑站晉環單日錄兩宗終止交易
路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，於周五(22日)錄得兩宗終止交易，本月累錄10宗同類個案。最新涉及的單位包括1B座41樓A室，實用面積919方呎三房，原本在2021年5月以3,518.8萬元售出，當時呎價約38,289元。另一伙為2A座23樓F室，實用面積728方呎三房，原本在2021年5月以2,308.6萬元售出，當時呎價約31,712元。