美股道指升77點　港股夜期高水

美股於長周末前夕向好，道指周五早段升77點，報37,379點；標指升13點，報4,760點；以科技股為主的納指升45點，報15,009點。港股夜期報16,537點，升184點，高水197點；騰訊美國預託證券(ADR)受壓，惟仍較港股收市高1.05%。

隨着通脹逐步回落，市場憧憬聯儲局明年將改變貨幣政策。摩根士丹利行政總裁高聞表示，一旦投資者確認聯儲局完成加息，金融市場將會「起飛」。具體而言，他指的並非是股票或其他資產的價格，而是指各類市場的活躍度。他說︰「加息壓抑了銀行業務及資本市場交易。因為每個人都不知道融資成本會有多高。」這種情況將會扭轉。

他又指出，自2008年以來，針對銀行業的監管已更加嚴格，使金融體系更為安全；唯一會導致銀行倒閉的是「銀行自身的因素」，並指此前瑞信倒下是經營及管理出錯的例子之一。

即將於明年1月1日卸任的高聞亦提到，無意再擔任另一家公司的行政總裁，接下來可能會專注於教學工作。

股神巴菲特的投資旗艦巴郡繼續增持西方石油，本周再斥約3.12億美元，買入520萬股。巴郡作為主要股東，佔西方石油整體股權升至27.7%。巴郡股價早段曾升0.33%，西方石油升%。

美國藥廠百時美施貴寶(Bristol Myers Squibb)表示，擬斥資140億美元收購神經科學藥物研發商Karuna Therapeutics，後者正在研發一款實驗性質的精神分裂治療藥。是次交易作價相當於每股330美元，較Karuna周四收市溢價53.35%，交易預計明年上半年完成。