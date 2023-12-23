英特爾CEO︰英偉達在AI領域的成功是純粹靠運氣

今年的人工智能(AI)熱潮使無廠半導體公司英偉達(Nvidia)成最大贏家，因為其研發的圖像處理器(GPU)晶片獲廣泛應用於AI模型訓練，成為每家AI公司不可或缺的生產工具。然而，樹大招風，半導體老店英特爾(Intel)行政總裁(CEO)蓋爾辛格最近就公開出言譏諷，稱英偉達在AI領域的成功「純粹靠運氣」。

蓋爾辛格表示，英偉達能在AI領域取得主導地位，是因為英特爾在過去15年(他不在英特爾)期間在這個領域毫無作為。他又說︰「別怕……我回來了，充滿熱情，我們將再次嶄露頭角。」他亦重申，行業將會淘汰英偉達專利的技術──由軟硬件結合而成的「CUDA」，讓AI更民主化和普及。

如此惹火的言論自然引起外界關注。曾任職英特爾的英偉達高層Bryan Catanzaro立即反駁，指「英偉達成功是靠遠見及執行能力，這正是英特爾缺乏的。」

除挑釁英偉達，蓋爾辛格亦提及英特爾在晶圓代工領域的最大對手台積電。他表示，英特爾未來推出的「18A」製程，與台積電尚未推出的兩納米製程「N2」不相伯仲，雙方都沒有明顯優勢，但「良好的電晶體、供電能力」會令「18A」稍微領先「N2」，再次暗示英特爾將超越台積電。

蓋爾辛格突然高調挑釁對手，也許是因為英特爾剛拿到荷蘭ASML全球最先進的光刻機，令他「信心爆棚」。它是首部「高數值孔徑極紫外光(High-NA EUV)光刻機，據報造價或高達4億美元，用於「18A」製程。由於過於龐大，它要用13個大型貨櫃分開運送，未來數月將會在廠房組裝。

分析指出，由於光刻機的組裝需要大量調整步驟及基建的配合、耗時極長，英特爾能提前數季搶先入手，比起同業會有很大優勢。